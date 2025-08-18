823罷免投票 盧秀燕：投不同意票讓賴總統清醒「救國家」

台中市第二選區立委顏寬恒今晚回守沙鹿，舉辦「守護民主反惡罷」的團結之夜。市長盧秀燕定調，罷免投票不只是顏寬恒的事，還是一次要讓總統賴清德「清醒」的投票，因為賴還有2年半任期，全世界和台灣經濟都因為美國關稅受到嚴重影響，要用投票把總統拉回來，告訴他要做一個好總統，照顧人民、照顧經濟、照顧建設。

盧秀燕說，除了美國關稅問題，還有南部大淹水，許多房子屋頂被掀掉，到現在還沒有辦法修理，因為找不到工人，政府的經費也下不去，但是總統有在救災嗎？這次的投票要讓總統清醒，大家要救總統，總統如果救起來，國家就有救了。

她說，賴清德726大失敗，是因為大家的心聲一樣，做總統要好好照顧人民，全國都不同意弄罷免，所以大罷免大失敗；連民進黨自己的立委王世堅都告訴賴清德應該要收手，不要再弄罷免了，但是賴不收手，還繼續罷。823如果有1個被罷掉了，賴清德會以為他罷的有理，搞不好又再發起罷免，只要是不同黨的市議員就又被發起罷免。

顏寬恒說，普發1萬元還稅於民是立委應盡的責任，只要第二波罷免案的7名立委都反罷成功，不必執政黨說還要7個月才發，他會努力爭取2個月就發，在美國關稅衝擊的此時，幫助市場消費，也幫助大家度過難關。顏寬恒父親、前立委顏清標在晚會最後登台，呼籲大家支持顏寬恒、楊瓊瓔和江啟臣，1席都不能掉。

基隆市長謝國樑、立委林沛祥、牛煦庭、黃健豪，以及顏寬恒的妹妹、中市議會副議長顏莉敏、議員林孟令、黃佳恬、沙鹿農會總幹事陳俊宏和多名在地里長力挺。林孟令說要代表地方，請大家為顏寬恒拚不同意罷免票數第1名。

立法院副院長江啟臣自稱以「受害者」身分出席，表示既然賴清德要挑戰人民的意志，台灣人民就要展現智慧和堅守民主的決心，就像當年823戰役，要寫下光榮的歷史。

民眾黨前立委蔡壁如、台中市黨部主委陳清龍出席力庭，高喊除了要投不同意票罷免票，還要投同意核三延役，給賴清德好看。

