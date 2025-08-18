影／韓國瑜陪同羅明才掃街拜票 823投不同意罷免

快訊

攝影中心／ 記者黃義書 /新北即時報導
823罷免投票即將登場，立法院長韓國瑜（左）前往新店陪同陪立委羅明才（右）掃街拜票做最後衝刺。韓國瑜為羅明才加油打氣。記者黃義書／攝影
823罷免投票即將登場，立法院長韓國瑜（左）前往新店陪同陪立委羅明才（右）掃街拜票做最後衝刺。韓國瑜為羅明才加油打氣。記者黃義書／攝影

823罷免投票即將登場，立法院長韓國瑜下午前往新店陪同陪立委羅明才掃街拜票做最後衝刺，呼籲選民823投下不同意罷免選票。

羅明才受訪時表示，期盼823能夠畫下一個句點，台灣可以找回需要真正需要的民主，我們要和諧、社會要安定。不分黨派趕快畫下句點。立法院在韓院長的領導下，趕快做一些民生的議題，拼經濟、愛台灣。

韓國瑜則表示，請大新店的鄉親共同支持最優質的立法委員羅明才。韓國瑜指，羅明才在立法院20多年來為大新店的付出有目共睹。在國會特別重視政府的財政紀律，普發現金一萬元，羅明才也大聲急呼。

韓國瑜表示，面對不公平、不正義惡質的罷免，希望大家集中選票做羅明才的後盾。台灣民主絕對不走回頭路，台灣也絕對不能走向民進黨一黨獨裁，沒有監督制衡的力量。

韓國瑜呼籲，823之後，立法院能夠恢復正常，為了人民、為了經濟，一起努力打拼。823出來投不同意罷免。

立法院長韓國瑜（右）下午前往新店陪同陪立委羅明才（左）掃街拜票做最後衝刺，呼籲選民823投下不同意罷免選票，受到民眾的支持。記者黃義書／攝影
立法院長韓國瑜（右）下午前往新店陪同陪立委羅明才（左）掃街拜票做最後衝刺，呼籲選民823投下不同意罷免選票，受到民眾的支持。記者黃義書／攝影

