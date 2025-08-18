韓國瑜陪羅明才新店車掃 籲集中選票「投不同意」

823罷免投票進入最後倒數，新北市立委羅明才今由立法院長韓國瑜陪同，從羅明才服務處出發展開車隊掃街造勢。沿途支持者揮手高喊「加油」，場面熱鬧，羅明才與韓國瑜也逐一向民眾致意，呼籲選民在823投下「不同意罷免票」，力挺羅明才續留國會。

羅明才表示，今天新店「藍天再現」，象徵希望無限，他衷心期盼823能為這場罷免畫下句點，讓社會回歸和諧安定。他批評，近一年來立法院經常被部分人「大聲喊口號、製造對立」，無論是關稅議題或普發現金討論，都被「大罷免、大成功」的聲浪干擾，形容這是「一場大惡夢」，應盡快終結，才能讓立院聚焦在民生與經濟，還給人民好生活。

韓國瑜則強調，羅明才在立院深耕20多年，對大新店建設與民生爭取「有目共睹」，尤其在財政紀律把關上表現突出。他表示，這次普發1萬元，羅明才同樣積極發聲。他痛批罷免案是「不公平、不正義、惡質的罷免」，呼籲大新店鄉親集中選票，「做羅明才的後盾」，讓民主不走回頭路，避免台灣陷入「民進黨一黨獨裁，沒有制衡監督」。

現場氣氛熱烈，羅明才致詞時民眾加油聲不絕於耳，韓國瑜到場也掀起支持者一波波歡呼。車隊掃街沿途，許多民眾揮手高喊「加油」，還有人拿出手機錄影留念，機車騎士經過時更舉手比讚表達支持，甚至有整團居民舉手激動大喊，場面一度沸騰。兩人同聲呼籲，823投下「不同意罷免票」，讓立法院回歸正常運作，為經濟與社會安定繼續努力。 立法院長韓國瑜（左）與新北市立委羅明才（右）同聲呼籲，823投下「不同意罷免票」，讓立法院回歸正常運作，為經濟與社會安定繼續努力。記者張策／攝影 立法院長韓國瑜（右）今陪同新北市立委羅明才（左）車隊掃街造勢。記者張策／攝影 立法院長韓國瑜（中）今陪同新北市立委羅明才（左）車隊掃街造勢。記者張策／攝影 立法院長韓國瑜（右）今陪同新北市立委羅明才（左）車隊掃街造勢。記者張策／攝影 立法院長韓國瑜（左）和新北市立委羅明才（右），與現場支持者高呼「823不同意罷免」。記者張策／攝影

