律師與罷團組反賄抓鬼大隊 林思銘：潑髒水造謠

國民黨新竹縣立委林思銘罷免案將在23日投票。民進黨立委范雲今天偕同律師及罷團代表召開記者會，說明成立反賄抓鬼大隊及公布反賄選專線，呼籲選民若有聽聞或目睹賄選行為，可致電專線。

林思銘發布新聞稿表示，這場罷免案就是民進黨輸不起的政治報復行動，民進黨已淪為造謠政黨，請民眾投下「不同意罷免」，這不只是保護他一人，更是拒絕民進黨謠言文化的關鍵一票。

首波7月26日罷免案全數未通過，第2波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨立委馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。

范雲今天偕同公民律師及罷免團體代表在立法院召開記者會，宣布成立「竹2挺公民抓鬼律師團」，並公布反賄選專線號碼03-550-5243。

范雲指出，希望新竹在淘汰不適任立委後能迎向光明，而選舉如果不乾淨，也不會是新竹人想要的，若有選民聽聞、目睹賄選行為，歡迎致電專線，將有人員進一步釐清，甚至協助告發。

律師陳君瑋表示，罷免投票如同選舉投票，常常出現「假選民服務，真賄選」案例，這次律師團站出來就是要呼籲新竹縣選民一起勇於檢舉、一起監督823罷免能順利進行。

林思銘透過媒體群組發布新聞稿指出，他在立法院專注推動法案、爭取地方建設，成績有目共睹，反觀民進黨立委卻集體沉迷於抹黑、栽贓，完全沒有為人民解決問題的能力。

林思銘表示，距離投票僅剩最後5天，民進黨一定會傾全黨之力，用盡一切抹黑、造謠的手法來混淆視聽、打擊在野聲音。

此外，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅等人今天在立法院召開「法律界反對核三重啟公投」記者會提及，老舊核三紀錄不良、地質惡劣，核災風險高，法律卻保障不足，而且用過的核燃料棒無處可去，核子事故對台灣國土有毀滅性風險，呼籲全民投下「不同意」重啟。

商品推薦