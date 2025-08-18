周六大罷免第二部曲 綠營何欣純掌大旗車掃 顏寬恒晚上回守沙鹿

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨立委何欣純（右四）今掌罷免大旗，上午結集綠營黨公職人員展開「台中環形山海屯大車掃」並到東勢東聖宮參拜，祈求行車掃平安順利。圖／何欣純提供
823罷免活動周六就要投票，中二選區立委顏寬恒昨晚在霧峰大宣講後，今晚回守沙鹿，舉辦「沙鹿團結之夜」力抗罷免。而有意參選下屆市長的民進黨立委何欣純今也掌罷免大旗，上午結集綠營黨公職人員由東勢出發，展開「台中環形山海屯大車掃」希望催出罷免同意票。

顏寬恒昨晚在霧峰的活動聲勢頗佳，包括市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫和眾多黨內立委都前往力挺。盧秀燕肯定顏寬恒一家三代為地方服務，守護地方，她還給了顏寬恒一個擁抱。

顏寬恒今天持續拜會地方，並為晚上的「沙鹿團結之夜」準備，包括盧秀燕、反惡霸志工團長蔡壁如、立委林沛祥、牛煦庭等人都將前往。

何欣純上午與第八選區領銜人廖芝晏到東勢東聖宮參拜，祈求行車掃平安順利即出發，一連5天的車掃將經過新社、石岡、豐原、后里、神岡、潭子、大雅、沙鹿、龍井、大肚、烏日、最終點來到霧峰，預定以民主議政園區為終點。

何欣純說，很謝謝公民團體，這一年以來非常辛苦，最後的一哩路一起前行一起民主車隊大車遊。周六就要投票，延續前日聯合掃市場的行程，最後5天每分每秒都非常寶貴，希望用盡每一分力量，呼籲台中市民出來投票行使公民權，823罷免投同意。

何欣純說，從一階至二階連署到投票始終擔任公民後盾的黨公職在今日也出席大車掃，今天包括台中市議會民進黨團總召王立任，市議員謝志忠、張芬郁、周永鴻、林德宇、江肇國、張玉嬿等都參與車掃活動。

民進黨立委何欣純（左二）今掌罷免大旗，上午結集綠營黨公職人員由東勢出發，展開「台中環形山海屯大車掃」。圖／何欣純提供
立委顏寬恒昨晚在霧峰的活動聲勢頗佳，參加者眾。記者黃寅／攝影
立委顏寬恒昨晚在霧峰的活動聲勢頗佳，市長盧秀燕（中）前往站台力挺。記者黃寅／攝影
