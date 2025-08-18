韓國瑜陪林思銘車掃籲反罷 罷團喊投同意讓竹縣更好
罷免投票倒數，立法院長韓國瑜今天至竹縣陪同國民黨立委林思銘車掃，呼籲民眾投不同意罷免票。罷團「撕除惡銘」說，此次罷免是為讓竹縣更好，盼民眾投同意罷免票。
林思銘罷免案於8月23日投票，林思銘展開步行掃街拜票等，今天也邀韓國瑜陪同車掃，韓國瑜接受媒體聯訪表示，竹縣客家鄉親有著忠義的精神與義氣，相信民眾能分辨是非跟善惡，而罷免是政治的獨裁、台灣民主的大倒退。
林思銘接受媒體訪問指出，選舉進入短兵相接的最後階段，今天邀請韓國瑜到竹北陪同車掃，後續也會走遍大街小巷，呼籲民眾出門投票、反對罷免，讓他監督更有力。
罷免團體「撕除惡銘」透過文字表示，林思銘在罷免案公辦說明會選擇缺席，不願意正視回應監督問題與民意，應要公開回應選民質疑問題，而林思銘在立法院工作，內容包含預算審查、法案審查等，表現均不佳。
「撕除惡銘」指出，此次罷免是為讓新竹縣能更好，走出不一樣的未來與力量，將持續以上街宣講或街掃等方式，盼民眾投同意罷免，讓更適合的人來代表竹縣，迎向更好的未來。
