合體盧秀燕宣傳反罷 侯友宜未現身引聯想...黃國昌：不必見縫插針

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
823核三延役公投在即，身兼民眾黨主席的黃國昌與議員陳世軒今在新莊掃街催票。記者劉懿萱／攝影
國民黨昨發布823反罷免影片，台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、南投縣長許淑華與其他被罷立委合拍反罷宣傳片，但沒見新北市長侯友宜，引發2028盧昌配聯想。黃國昌說，見縫插針問題大可不必，現在共同目標就是面對823罷免，沒有必要做太多過度解讀，去連結到2026年或2028年選舉。

黃國昌說，見縫插針問題大可不必，整個反罷影片從726開始，在盧秀燕邀請下，那就有跟盧一起幫台中3位年輕優秀立委拍反罷CF，823本來以為賴清德總統會重新檢討反省，以台灣為念、以蒼生為念，沒想到賴清德政府執迷不悟，明明國內外有這麼多重要問題要解決，賴還是要執意的繼續發動823罷免。

黃國昌指出，執政者選擇擺爛的時候，在野黨就必須要負起撐起這個國家，且如同他上周宣講時，點出賴清德政府發動惡罷，國際媒體把賴政府形容成要排除在野勢力、顯現獨裁心態，台灣人民用選票再次向國際社會展示台灣人是有智慧、會用選票做出正確選擇。

至於盧昌配，黃強調解讀沒必要，且他對侯友宜非常尊敬，過去侯市長在新北市推動各項市政建設，以及聆聽在地里長基層座談，一直都是學習對象，現在共同目標是面對823罷免，沒有必要做太多過度解讀，去連結到2026年或2028年選舉，現在最重要是823所有台灣人展現智慧、用手中的選票做出負責任的選擇，並向賴清德政府喊話，心中所謂民主「到底是人民作主還是賴清德做主？」

