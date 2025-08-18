罷免投票接近 江啟臣路口懇託 何欣純率隊車掃山海屯

罷免投票日接近，國民黨立法院副院長江啟臣今天在豐原區路口懇託，請大家823罷免投不同意票，同被視為下屆台中市長參選人的民進黨立委何欣純今天率多位民進黨台中市議員車隊掃街，將一連5天經山海屯區，請大家罷免票投同意。

江啟臣被視為可能代表國民黨參選下屆台中市長，他被提罷免，今天早上他說要把握有限時間趕去和豐原區翁子里長連佳振帶領的志工們一起在路口向早起上班的鄉親懇託，他接著就要趕到立法院開會並接待墨西哥眾議院副議長所率領的訪問團。

江啟臣說，志工們非常體貼幫他留意時間「副院長時間差不多了，你不是還要趕到立法院接待外賓？正事要緊！這裡交給我們！」他心中除了感動志工的體貼，更再次感受到人民要的是認真做實事，為他們爭取建設、拚經濟，再次應證人民期待政府要顧民生！不要鬥爭！

民進黨立委何欣純今天率民進黨台中市議會黨團等黨公職，開始台中環形山海屯民主大車掃活動，今天早上從東勢區東聖宮出發，將一連5天路到罷免國民黨立委的第二、三、八選區車隊掃街拜票，呼籲民眾823出來投下同意罷免票。

何欣純表示，最後5天的黃金周，每一分每一秒都非常寶貴，希望用盡每一分力量，呼籲台中市民於823行使公民權，投下同意罷免票，一起走出台灣的、台中的民主之路，她今天與台中市議會黨團總召王立任、議員周永鴻、張玉嬿、謝志忠、張芬郁、江肇國等人車掃。 民進黨立委何欣純今天和多位民進黨台中市議員車隊掃街，從東勢區出發，將環形山海屯。記者游振昇／攝影

