超級星期天…盧挺江 批綠想幹掉未來市長

八二三罷免投票前的超級星期天，藍白大咖齊聚罷免熱區台中反罷免，台中市長盧秀燕怒轟民進黨發動無差別罷免，成「民主退步黨」，國民黨主席朱立倫也籲支持台灣經濟的人投不同意票，讓民進黨別再亂了。民進黨則與罷團分進合擊，籲選民罷免刪凍預算的立委。

台中市三名國民黨立委楊瓊瓔、江啟臣、顏寬恒面臨罷免，紛紛把握投票前最後一個周日造勢、掃街，催出不同意票。

楊瓊瓔大雅後援會的成立大會上，除藍營多名要角站台，民眾黨主席黃國昌也到場聲援，籲選民用選票守住民主，「用更多（不同意）票，才能讓賴清德與民進黨得到教訓」。

台北市長蔣萬安也南下力挺，批民進黨政府處理南部風災、美國關稅荒腔走板，心力都在搞大罷免，拜託鄉親罷免投不同意票，公投投同意，改變政府錯誤能源政策。

盧秀燕為江啟臣站台時，指江是民進黨頭號目標，「幹掉一個副院長，以後的台中市長也可能被幹掉」，呼籲選民拉票搶救江啟臣、保住副院長。朱立倫也肯定江優秀，是未來要領導台中的人。

緊接著盧也呼籲選民核三延役票要投同意，強調關核電廠後，民進黨電不夠，興達電廠都偷偷燒煤發電，連民進黨籍高雄市長陳其邁也未獲通知，被市民罵得狗血淋頭。

「支持台灣經濟的人，八二三一定要站出來。」朱立倫也連趕三場為楊瓊瓔、江啟臣、顏寬恒站台，提及台中很多中小企業，受關稅衝擊大，應一起投下不同意罷免票。

民進黨多名中央黨公職、立委昨也趁罷免投票前最後假日，會同各區罷免團體以徒步、車隊掃街拜票，民進黨發言人吳崢接連參與江啟臣、顏寬恒罷團宣講行程，民進黨立委吳思瑤、黃捷與陳亭妃等女力則前進南投宣傳罷免。

