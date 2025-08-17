藍白挺游顥籲投不同意罷免 罷團綠委車掃催票罷游
國民黨南投立委游顥今天由雲林縣長張麗善陪同掃街，民眾黨主席黃國昌則要大家別鬆懈，23日投不同意罷免；罷團「去游除垢」與多名民主進步黨立委大規模車掃，串連挺罷游。
國民黨南投縣第2選區立委游顥今天上午與張麗善前往竹山市場徒步掃街，下午台中市副市長鄭照新、國民黨立委黃健豪、民眾黨立委麥玉珍等人齊聚，陪同游顥車隊掃街。
張麗善表示，人民已在7月26日展現對民主機制的決心，她認為立法院仍要負起監督之責，要讓國民黨、民眾黨席次過半，才能推出更多福國利民民生法案，呼籲大家23日投不同意罷免票。
晚間民眾黨主席黃國昌到南投出席「為台灣爭口氣」核三延役公投說明會，宣講前先替特別來賓游顥助講。黃國昌說，拜託大家不要鬆懈，23日前盡力拉票，當天把投票率衝高，替南投討公道，大家一起努力才有更大力量打醒民進黨。
罷免游顥團體「去游除垢」今天與台灣經濟民主連合智庫發起大型車掃行動，橫跨第2選區鄉鎮，其中民進黨立委陳亭妃帶著「妃妃鐵騎」參與，民進黨立委黃捷及吳思瑤等人也陸續加入車掃行列。
罷團表示，第2選區幅員遼闊，這是一場艱辛行動，希望藉由車掃將罷免不適任立委的聲音傳達到每一戶，讓人民意志匯聚成23日投票日力量，罷免是人民權利，唯有全民站出來，才能讓國會回到正軌，守護台灣未來。
首波7月26日罷免案全數未通過，第2波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨立委馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言