藍白挺游顥籲投不同意罷免 罷團綠委車掃催票罷游

中央社／ 南投17日電

國民黨南投立委游顥今天由雲林縣長張麗善陪同掃街，民眾黨主席黃國昌則要大家別鬆懈，23日投不同意罷免；罷團「去游除垢」與多名民主進步黨立委大規模車掃，串連挺罷游。

國民黨南投縣第2選區立委游顥今天上午與張麗善前往竹山市場徒步掃街，下午台中市副市長鄭照新、國民黨立委黃健豪、民眾黨立委麥玉珍等人齊聚，陪同游顥車隊掃街。

張麗善表示，人民已在7月26日展現對民主機制的決心，她認為立法院仍要負起監督之責，要讓國民黨、民眾黨席次過半，才能推出更多福國利民民生法案，呼籲大家23日投不同意罷免票。

晚間民眾黨主席黃國昌到南投出席「為台灣爭口氣」核三延役公投說明會，宣講前先替特別來賓游顥助講。黃國昌說，拜託大家不要鬆懈，23日前盡力拉票，當天把投票率衝高，替南投討公道，大家一起努力才有更大力量打醒民進黨。

罷免游顥團體「去游除垢」今天與台灣經濟民主連合智庫發起大型車掃行動，橫跨第2選區鄉鎮，其中民進黨立委陳亭妃帶著「妃妃鐵騎」參與，民進黨立委黃捷及吳思瑤等人也陸續加入車掃行列。

罷團表示，第2選區幅員遼闊，這是一場艱辛行動，希望藉由車掃將罷免不適任立委的聲音傳達到每一戶，讓人民意志匯聚成23日投票日力量，罷免是人民權利，唯有全民站出來，才能讓國會回到正軌，守護台灣未來。

首波7月26日罷免案全數未通過，第2波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨立委馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。

罷免

相關新聞

影／力挺江啟臣 盧秀燕：幹掉副院長那台中市長也可能被幹掉

台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，支持者高舉大國旗揮舞，台中市長盧秀燕助講說，江啟臣是民進黨頭...

影／宣傳反惡罷 朱立倫：呼籲賴清德總統拼經濟比較重要

國民黨主席朱立倫出席在台中霧峰舉行「反惡罷 戰獨裁」霧峰團結晚會，呼籲賴清德總統拼經濟比較重要，不要再亂了，也不要再鬧了...

影／宣傳反罷免 盧秀燕：顏家三代守護台中沒功勞也有苦勞

台中市長盧秀燕出席在台中霧峰舉行「反惡罷 戰獨裁」霧峰團結晚會，為立委顏寬恒站台，她在致詞時表示，特別捨不得顏寬恒。顏家...

喊話賴清德「收手吧」 盧秀燕：民進黨已成民主退步黨

台中市長盧秀燕今天晚替立委顏寬恒站台反罷免時肯定民進黨立委王世堅是「比較有良心的」因為他站出來呼籲「總統收手吧」不要再辦...

用反罷免告訴賴清德和民進黨拚經濟 朱立倫籲這類人要站出來

台中市中二選區立委顏寬恒今晚在霧峰區舉辦反罷免之夜，國民黨主席朱立倫說，只要是支持台灣經濟的人，823一定要站出來，尤其...

吳思瑤、陳亭妃等全來了！為罷免游顥 6鄉鎮車掃大遶境

為罷免南投立委游顥，罷團「去游除垢」與經濟民主連合今發起車掃大遶境，民進黨立委吳思瑤、黃捷、台北市議員趙怡翔等陪同罷團上...

