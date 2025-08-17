藍白挺游顥籲投不同意罷免 罷團綠委車掃催票罷游

國民黨南投立委游顥今天由雲林縣長張麗善陪同掃街，民眾黨主席黃國昌則要大家別鬆懈，23日投不同意罷免；罷團「去游除垢」與多名民主進步黨立委大規模車掃，串連挺罷游。

國民黨南投縣第2選區立委游顥今天上午與張麗善前往竹山市場徒步掃街，下午台中市副市長鄭照新、國民黨立委黃健豪、民眾黨立委麥玉珍等人齊聚，陪同游顥車隊掃街。

張麗善表示，人民已在7月26日展現對民主機制的決心，她認為立法院仍要負起監督之責，要讓國民黨、民眾黨席次過半，才能推出更多福國利民民生法案，呼籲大家23日投不同意罷免票。

晚間民眾黨主席黃國昌到南投出席「為台灣爭口氣」核三延役公投說明會，宣講前先替特別來賓游顥助講。黃國昌說，拜託大家不要鬆懈，23日前盡力拉票，當天把投票率衝高，替南投討公道，大家一起努力才有更大力量打醒民進黨。

罷免游顥團體「去游除垢」今天與台灣經濟民主連合智庫發起大型車掃行動，橫跨第2選區鄉鎮，其中民進黨立委陳亭妃帶著「妃妃鐵騎」參與，民進黨立委黃捷及吳思瑤等人也陸續加入車掃行列。

罷團表示，第2選區幅員遼闊，這是一場艱辛行動，希望藉由車掃將罷免不適任立委的聲音傳達到每一戶，讓人民意志匯聚成23日投票日力量，罷免是人民權利，唯有全民站出來，才能讓國會回到正軌，守護台灣未來。

首波7月26日罷免案全數未通過，第2波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨立委馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。

商品推薦