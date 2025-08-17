顏寬恒辦反罷免造勢晚會 黃捷登罷團車隊掃街催票

快訊

中央社／ 台中17日電

國民黨台中立委顏寬恒今天晚間舉辦造勢晚會，國民黨主席朱立倫也出席力挺，呼籲一同反罷免；民進黨立委黃捷則陪同罷免團體，登上車隊掃街拜票，盼鄉親站出來投下同意罷免。

台中第2選區立委顏寬恒，今天晚間在台中霧峰德泰夜市舉辦「反惡罷戰獨裁」造勢晚會，朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華，與國民黨多名立委都到場助講。

朱立倫會中致詞時表示，現在全世界都在關心關稅貿易，賴政府仍專心罷免，呼籲民眾若關心台灣經濟，一定要出來投不同意票；顏寬恒在立法院拚台中建設，大家一定要挺他，公投核三延役也要投同意票，團結一致證明給台灣人看。

侯友宜說，民進黨這次大罷免非常沒道理，顏寬恒對地方大小事都很努力，這麼用功立委竟被發起罷免，讓人感到莫名其妙；千萬不能覺得上次第一波沒有人被罷免，這次就不差自己一票，呼籲民眾一定要出門投下不同意。

盧秀燕表示，顏家三代對地方付出近50年，前日霧峰區因為大雨道路受損，顏寬恒積極爭取修復，大小建設都很關心；這次顏寬恒需要大家幫忙，也要讓民進黨「踢鐵板」，讓政府知道不能用國家資源辦沒有正當性罷免，要好好拚經濟。

顏寬恒提到，關稅問題影響台灣很大，競爭國家日本、韓國關稅都比台灣低，讓台灣沒有競爭空間，但政府整天都在政治口水，不積極施政，反而發起罷免立委，要讓政府覺醒，呼籲大家一起催票、拉票、投不同意票。

罷免顏寬恒的民團「中二解顏」，今天找來民進黨立委黃捷、民進黨發言人吳崢等人，共同登上車隊前往霧峰區掃街，呼籲鄉親站出來，投下罷免同意票。

黃捷表示，大家可以看到中二選區罷免非常不容易，現在只差最後一步，希望大家幫忙號召還不知道要投票的民眾，要催出更多同意票，用選票守住民主。

吳崢提到，希望讓鄉親知道顏寬恒貪污一審已遭法院判刑，對清廉的要求應該是立法委員最基本入場門檻，如今司法單位已做出宣判，明顯已不適任立委，拜託鄉親站出來同意罷免、汰舊換新。

