影／宣傳反惡罷 朱立倫：呼籲賴清德總統拼經濟比較重要
國民黨主席朱立倫出席在台中霧峰舉行「反惡罷 戰獨裁」霧峰團結晚會，呼籲賴清德總統拼經濟比較重要，不要再亂了，也不要再鬧了。但他仍執意拼到底，每一席都要大罷免。這是在欺負台中人。尤其是支持顏寬恒，投下不同意罷免。除了為了民主，也是要拼經濟。政府到目前為此，談判得比日韓還差，中小企業要何去何從。不是每一間都是賺大錢，差10%就不得了。所以823要出來投票，跟政府說，為台灣做事情，不要再亂了。
