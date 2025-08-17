快訊

影／宣傳反罷免 盧秀燕：顏家三代守護台中沒功勞也有苦勞

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右二）出席在台中霧峰舉行「反惡罷 戰獨裁」霧峰團結晚會，為立委顏寬恒（右三）站台。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右二）出席在台中霧峰舉行「反惡罷 戰獨裁」霧峰團結晚會，為立委顏寬恒（右三）站台。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕出席在台中霧峰舉行「反惡罷 戰獨裁」霧峰團結晚會，為立委顏寬恒站台，她在致詞時表示，特別捨不得顏寬恒。顏家三代在台中市屯區、烏日、龍井以及大肚，三代生活了40-50年，從祖父開始當鄰長，父親顏清標做省議員，到顏寬恒當立委。他們服務了半世紀，守護台中，守護鄉親，沒功勞也有苦勞。

