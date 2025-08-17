喊話賴清德「收手吧」 盧秀燕：民進黨已成民主退步黨

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，民進黨這次發起大罷免是選輸了翻桌，台中市民這次一定要讓民進黨踢到鐵板。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕今天晚替立委顏寬恒站台反罷免時肯定民進黨立委王世堅是「比較有良心的」因為他站出來呼籲「總統收手吧」不要再辦823罷免了，但是賴總統卻說要「戰鬥到底」所以才有這一次的823。除了顏寬恒被罷免，還有江啟臣、楊瓊瓔，根本沒有理由，也跟顏寬恒一點關係都沒有，只是因為不同黨，這已不是民主進步黨，而是民進退步黨。

盧秀燕說，民進黨在黃信介時代，是因為避免國民黨一黨獨大而出來，但是現在的民進黨早已失去了理想，一代不如一代，已經不是以前民主進步黨。

她說，顏寬恒的阿公曾擔任鄰長，一家至今已三代服務地方，快半世紀，守護鄉親。日前下大雨造成災害，她到霧峰桐林暗坑巷勘災，才知那條在山區偏僻的路也是顏寬恒的父親顏清標爭取興建的，所以大大小小的建設做了很多。但是，民進黨都在撿便宜，一下子陳柏惟來，一下子林靜儀來，自以為很厲害，但是後來鄉親卻找不到人。

盧秀燕說，民進黨這次發起大罷免是選輸了翻桌，用國家的資源花了15億元預算，台中市民這次一定要讓民進黨踢到鐵板。

南投立委游顥面臨823罷免投票，日前因血尿住院，台中市長盧秀燕昨天特地跨區到南投為游顥站台，還以媽媽市長身分給了游顥一個擁抱。今天她也分別給了江啟臣、楊瓊瓔和顏寬恒每人一個大擁抱，以示鼓勵和支持。

立委顏寬恒在台中市霧峰舉辦反罷免活動，吸引大批民眾參加。記者黃寅／攝影
立委顏寬恒在台中市霧峰舉辦反罷免活動，吸引大批民眾參加。記者黃寅／攝影

