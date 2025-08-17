用反罷免告訴賴清德和民進黨拚經濟 朱立倫籲這類人要站出來

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨主席朱立倫（右四）說，只要是支持台灣經濟的人，823一定要站出來，告訴民進黨和賴清德要做事情、拚經濟，為台灣不要再亂了。記者黃寅／攝影

台中市中二選區立委顏寬恒今晚在霧峰區舉辦反罷免之夜，國民黨主席朱立倫說，只要是支持台灣經濟的人，823一定要站出來，尤其是台灣的傳統企業和中小企業一起投下不同意罷免票，告訴民進黨和賴清德要做事情、拚經濟，為台灣不要再亂了。

包括台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華，以及立委高金素梅、黃健豪、羅廷瑋、張嘉郡、洪孟楷、謝龍介等人今晚都參加今晚的活動。

朱立倫說，美國關稅問題，對台灣企業造成衝擊，顏寬恒的選區裡面有很多中小企業不一定都是賺大錢，關稅差10 %就不得了了，而且賺得都是辛苦錢，也是所有中小企業的根本。大家一定要投不同意罷免票，跟賴清德和民進黨講要做事情、拚經濟，為了台灣不要再亂了。

他說，只要支持台灣經濟的人一定要站出來，尤其是台灣的傳統企業中小企業一定要站出來。

