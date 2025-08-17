吳思瑤、陳亭妃等全來了！為罷免游顥 6鄉鎮車掃大遶境

為罷免南投立委游顥，罷團「去游除垢」與經濟民主連合今發起車掃大遶境，民進黨立委吳思瑤、黃捷、台北市議員趙怡翔等陪同罷團上戰車，橫跨6鄉鎮接力上陣，立委陳亭妃更帶著旗下「妃妃鐵騎」陪騎力挺，沿途呼籲「同意罷免游顥」。

罷游團體今與經濟民主連合一早展開「去游除垢大遶境」，從南投市一路掃到水里，橫跨投二選區6個鄉鎮，不僅罷游領銜人林敬桐、經濟民主連合智庫召集人賴中強到場，民進黨立委吳思瑤、陳亭妃、黃捷及北市議員趙怡翔等也陪同車掃。

陳亭妃帶著旗下「妃妃鐵騎」車隊騎行陪同車掃遶境，陳也嚴厲抨擊，游顥透過違反國會程序、違法的方式，推動違憲法案，更惡意刪除關乎人民生活與國家安全的預算，已對台灣造成嚴重傷害，不能坐視不管，呼籲罷免他。

黃捷說，罷免之路一路走來辛苦，志工遭遇打壓、辱罵，但「從來沒有放棄，因為我們要守護的就是這個國家」，呼籲更多民眾站出來，以選票表達憤怒與決心；趙怡翔則向南投鄉親喊話，盼縣民823團結同意罷免讓聲音被聽見。

吳思瑤更是痛批游顥，她指出，游顥在立法院推動「中配六改四」政策，不僅嚴重傷害台灣健保制度，更在國會中主導刪減、凍結預算，直接導致人民權益受損。並強調，向游顥這樣的立委不僅失職，更是在犧牲台灣人民的福祉。

罷游領銜人林敬桐則表示，南投第二選區幅員非常遼闊，這是一場艱辛的行動。今天的車掃大遶境，接力串連橫跨6個鄉鎮，期望能把同意罷免不適任立委的聲音傳達到每一個人家裡，並在匯聚意志在8月23日投票日成功下架不適任立委。 為罷免南投立委游顥，罷團「去游除垢」今發起車掃大遶境，民進黨立委陳亭妃帶著旗下「妃妃鐵騎」陪騎力挺。圖／罷團「去游除垢」提供 為罷免立委游顥，罷團「去游除垢」今車掃遶境，民進黨立委吳思瑤（左）、北市議員趙怡翔（中）到場力挺。圖／罷團「去游除垢」提供 為罷免南投立委游顥，罷團「去游除垢」今發起車掃大遶境，民進黨立委陳亭妃（中）、黃捷（左）等到場力挺。圖／罷團「去游除垢」提供 為罷免南投立委游顥，罷團「去游除垢」今車掃遶境，民進黨立委陳亭妃（粉衣者）率「妃妃鐵騎」陪騎力挺。圖／罷團「去游除垢」提供

