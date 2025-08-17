黃金周北北桃罷團馳援新店 羅明才有白營助陣
823罷免投票即將登場，多個罷團今到新北新店馳援，攜手綠營民代掃街衝刺。立委羅明才這方有民眾黨來應援，到地方辦宣講，明天立法院長韓國瑜將陪車掃，雙方都在做最後衝刺。
包括「板橋大刪元」、「山除薇害」、「港湖除銹」、「壢拔魯蛋」等跨區公民團體也齊聚新店聲援，強調此次罷免行動不僅是地方事件，更是全國公民社會共同關注的民主考驗。
「拔羅波」發言人琪琪表示，羅明才曾以「兩隻老虎」兒歌回應罷免訴求，罷團則以改編歌曲回敬。她直言：「委員很喜歡用音樂回應訴求，但這不是一個立委該有的風度。他能不能在立法院發揮應有功能，才是我們質疑的地方。」
台北市議員許淑華批評，羅明才在立院「亂砍預算」，苦了人民卻讓立委自爽。
新北市議員顏蔚慈指出，雖然726未達標，但價值不會因挫折而動搖，「823一定要堅定說出來，不希望立法院香港化。」
新北市議員陳乃瑜強調，「大新店從我小學到現在，都是羅明才家族兩代立委，但帶來的創新不如預期。823這張票是守護民主、自由、家庭與下一代的關鍵時刻。」
新北市立委蘇巧慧則直指，726沒達標不是失敗，而是要避免失去信心。民主的價值不會因一次挫折而消散。她呼籲823還有包括新店在內的7區要投票，「要彼此相挺，讓大家看到，台灣仍有人在意憲政秩序與國會秩序。」
羅明才回應，他從政多年始終堅持「民眾就是老闆」，「絕不會去罵民眾」。他表示，外界批評不應模糊焦點，最重要的是持續爭取建設、帶來資源。
他舉例，當沖降稅延長三年、米酒降稅、財劃法修正讓新北市每年多爭取300億元建設經費，以及安坑輕軌、捷運環狀線、華城路二期拓寬、新店區汙水下水道、大碧潭再造、中安大橋、陽光運動公園、新店行政園區與運動中心等，都是實實在在的成果。他強調，會傾聽民意，但更重視如何一步步把建設落實，讓地方發展有感。
羅明才今宣講邀請麻省理工大學核能博士李敏站台。李敏表示，非核家園的議題已到該轉彎的時候，全球已有多國將核能納入綠電體系，並將電廠運轉時效從40年延長至80年。他指出，目前核能發電站最多的國家分別是美國93座、法國56座及中國52座；若核三能在安全前提下延役，將有助台灣能源轉型，也能在高關稅挑戰下維持國際競爭力。
