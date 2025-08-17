江啟臣反罷造勢朱立倫站台 民進黨青年團助罷團宣講

快訊

中央社／ 台中17日電

國民黨台中立委江啟臣今天舉辦造勢大會，國民黨主席朱立倫到場助講，呼籲民眾不同意罷免；民進黨青年組織及發言人吳崢則陪同罷團到市場宣講，呼籲投下同意罷免票。

台中第8選區立委江啟臣，今天下午在台中新社區鎮安宮，舉辦「反惡罷戰獨裁」造勢大會，朱立倫、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華，以及國民黨、台灣民眾黨等多名立委到場站台。

朱立倫致詞時表示，1年多前江啟臣才當選連任，現在又面臨罷免，民主不能這樣做，7月26日第一波看到大家都投下不同意，這次第二波投票，大家一定不能鬆懈，每一票都很重要，要出來投票告訴政府不要鬥爭、要拚經濟。

盧秀燕說，江啟臣認真經營地方，對故鄉很照顧，歷經多個職務歷練，是「山城之光」，民進黨卻發起要罷免他，希望鄉親一起搶救，讓江啟臣繼續為地方服務，爭取中央預算投入地方；核三廠公投票也要投下同意票，守護大家空氣品質。

江啟臣提到，他沒有忘記選民託付，即便在大罷免影響下，依然努力完成立法院與選區工作，包括風災後關心農民作物、協助救災，但民進黨卻不務正業搞「大罷免」，823這一票，就是要告訴民進黨政府，要顧民生、不要鬥爭。

罷免江啟臣的民團，今天上午前往台中豐原第一市場進行街頭宣講，民進黨青年組織「夏日破浪」與吳崢等人都到場助講，呼籲同意罷免江啟臣。

罷免提案領銜人廖芝晏會中表示，江啟臣擔任立委13年，卻讓豐原山城在這段期間裡，成為台中8個選區中唯一「全區人口都在流失」區域，產業發展停滯、人口老化嚴重，年輕人找不到願意留下來的理由。

吳崢說，相信豐原值得更好的未來，讓這裡再度繁榮，青年們以實際行動參與街頭宣講，懇請民眾思考，是否應繼續讓一名13年無作為立委，繼續掌握地方未來。

