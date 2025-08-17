快訊

國人愛吃保健食品...長期高劑量補充增腎結石風險 營養師這樣說

影／疑點重重！墜谷婦獲救3天後離奇燒死 丈夫身分曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／力挺江啟臣 盧秀燕：幹掉副院長那台中市長也可能被幹掉

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，台中市長盧秀燕和國民黨主席朱立倫等人到場助講。記者游振昇／攝影
台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，台中市長盧秀燕和國民黨主席朱立倫等人到場助講。記者游振昇／攝影

台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，支持者高舉大國旗揮舞，台中市長盧秀燕助講說，江啟臣是民進黨頭號目標，幹掉他等於幹掉台中市的未來，幹掉一個副院長，以後的台中市長也可能被幹掉，盧秀燕說江啟臣是民進黨眼中盯，重中之重，大家一定要拉票。

台中市長盧秀燕表示，江啟臣在立法院的重要性和分量，大家要讓他留下，搶救江啟臣，他如果要過關需8萬到9萬人投不同意票，才能保住副院長，不然會被民進黨幹掉當肥料，因為江啟臣是民進黨頭號目標，幹掉他等於幹掉台中市的未來，幹掉一個副院長，以後的台中市長也可能被幹掉，盧秀燕說江啟臣是民進黨眼中盯，重中之重，一定要拉票；盧秀燕最後抱朱立倫和江啟臣，為他們加油打氣。

國民黨主席朱立倫說，他下午到雲林為了核三延役說明會，現在為了立法院副院長，國民黨未來最優秀，未來要領導台中的人，他提到台中市長未來人選時，看到身旁盧秀燕說「媽媽市長也點頭」。

立法院副院長江啟臣說，他是民進黨視為頭號對象，是要罷免去年所有投票支持他的8萬多人，不公不義的事，去年投票竟是無效，民進黨拚命也要拉他下來，民進黨選輸不甘願，江請大家讓民進黨再輸一次，823要終結大罷免，這是違憲亂政，沒有大罷免，726已經25比0，823這張票守住江啟臣，守住台中和台灣民主，也守住你自己。

新社農會總幹事羅文正表示，今天看到新社鄉親站出來大團結，現在極端氣候，整年辦現金救助，新社農產品現金救助，江啟臣副院長幫忙爭取，大家要站出來相挺。

台中市議員吳振嘉表示，江啟臣當立委13年，關心新社農產品，江啟臣爭取經費幫助，新社花海花毯節很成功，東豐快速道路延伸到新社可行性評估，江副院長協助爭取，中央一定要有立委幫忙，大家要留住優秀的江啟臣。

立委牛煦庭表示，江副院長值得他從桃園搭車到台中來回4小時，為他助講4分鐘，呼籲新社鄉親團結為江啟臣再站出來，投下不同意罷免票，他說江是新社支持出來的優秀重量級立委，專業有擔當，下屆國民黨主席是誰，江啟臣曾在國民黨最辛苦時扛起責任當黨主席，國民黨改變開始，扛起國民黨最黑暗時刻，他被提罷免，心情最不好，遭受人格毀滅，內心最受傷，他此時此刻最需要大家相挺。

立委楊瓊瓔表示，江啟臣到立法院開記者會宣傳地方農特產，東豐快速道路開闢，江啟臣協助解決動工問題，他鼻子大天生有福氣，為大家謀福利，726執政黨無差別待遇全罷，副院長被發動罷免是世界笑話，拿出民主力量，自立自強，站出來再一次贏回台中。

她說這次山城有江啟臣，海線有顏寛恒，潭雅神有楊瓊瓔都是苦主，最後5天，大家全力以赴，823投出不同意罷免票。

立委高金素梅表示，今天晴天又下雨，大家齊聚不走，為了讓民進黨知道人民的聲音和力量，她請大家823出門投票，不同意罷免；立委張啟楷和南投縣長許淑華等人也上台助講。

台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，支持者高舉大國旗相挺。記者游振昇／攝影
台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，支持者高舉大國旗相挺。記者游振昇／攝影
台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，台中市長盧秀燕和國民黨主席朱立倫等人到場助講。記者游振昇／攝影
台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，台中市長盧秀燕和國民黨主席朱立倫等人到場助講。記者游振昇／攝影
台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，台中市長盧秀燕和國民黨主席朱立倫等人到場助講，盧秀燕抱江啟臣為他加油。記者游振昇／攝影
台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，台中市長盧秀燕和國民黨主席朱立倫等人到場助講，盧秀燕抱江啟臣為他加油。記者游振昇／攝影
台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，台中市長盧秀燕和國民黨主席朱立倫等人到場助講。記者游振昇／攝影
台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，台中市長盧秀燕和國民黨主席朱立倫等人到場助講。記者游振昇／攝影

罷免

延伸閱讀

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

影／宣傳反罷免 黃國昌：顏寬恒、江啟臣與楊瓊瓔都不能掉

影／726反罷免全壘打 盧秀燕：朱立倫表現太好

破除爭黨主席流言？盧秀燕同台朱立倫 讚他「媽媽給你按個讚」

相關新聞

影／力挺江啟臣 盧秀燕：幹掉副院長那台中市長也可能被幹掉

台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，支持者高舉大國旗揮舞，台中市長盧秀燕助講說，江啟臣是民進黨頭...

罷免造勢升溫 蘇巧慧批國民黨二創影片：造謠不守法治

823罷免投票選前黃金周，多個罷團今天合體在新北新店辦徒步掃街暨定點宣講，罷免羅明才團體「拔羅波」與多個罷免團體聯手造勢...

批綠51戰隊進南投挺罷卻避開災區 游顥：來作秀大可不必

第二波大罷免持續，民進黨立委組成的「51戰隊」今天前進南投力挺罷免，有民眾發現其車輛掃街路線迴避、未進入此次颱風受災最嚴...

吳崢批顏寬恒被判有罪「不適當」立委 顏反批民進黨政治干預司法

民進黨發言人吳崢今在台中幫罷團掃街時，批評立委顏寬恒因貪汙案一審已判決有罪，指這已是一個政治人物不適任的標準。顏寬恒回應...

「中二解顏」罷團周末掃街 吳崢：顏寬恒宣判有罪是不適任指標

823大罷免緊鑼密鼓，今天也是投票前最後一個周末。罷免台中第二選區立委顏寬恒的「中二解顏」罷團今獲民進黨發言人吳崢、立委...

蔣萬安南下挺楊瓊瓔 提問關稅談判條件「有沒有答應其他投資？」

823第二波大罷免投票倒數一周，藍營加緊馬力造勢，台中第三選區立委楊瓊瓔今天在大雅舉辦第四場反罷造勢。台北市長蔣萬安南下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。