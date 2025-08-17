影／力挺江啟臣 盧秀燕：幹掉副院長那台中市長也可能被幹掉

台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，支持者高舉大國旗揮舞，台中市長盧秀燕助講說，江啟臣是民進黨頭號目標，幹掉他等於幹掉台中市的未來，幹掉一個副院長，以後的台中市長也可能被幹掉，盧秀燕說江啟臣是民進黨眼中盯，重中之重，大家一定要拉票。

台中市長盧秀燕表示，江啟臣在立法院的重要性和分量，大家要讓他留下，搶救江啟臣，他如果要過關需8萬到9萬人投不同意票，才能保住副院長，不然會被民進黨幹掉當肥料，因為江啟臣是民進黨頭號目標，幹掉他等於幹掉台中市的未來，幹掉一個副院長，以後的台中市長也可能被幹掉，盧秀燕說江啟臣是民進黨眼中盯，重中之重，一定要拉票；盧秀燕最後抱朱立倫和江啟臣，為他們加油打氣。

國民黨主席朱立倫說，他下午到雲林為了核三延役說明會，現在為了立法院副院長，國民黨未來最優秀，未來要領導台中的人，他提到台中市長未來人選時，看到身旁盧秀燕說「媽媽市長也點頭」。

立法院副院長江啟臣說，他是民進黨視為頭號對象，是要罷免去年所有投票支持他的8萬多人，不公不義的事，去年投票竟是無效，民進黨拚命也要拉他下來，民進黨選輸不甘願，江請大家讓民進黨再輸一次，823要終結大罷免，這是違憲亂政，沒有大罷免，726已經25比0，823這張票守住江啟臣，守住台中和台灣民主，也守住你自己。

新社農會總幹事羅文正表示，今天看到新社鄉親站出來大團結，現在極端氣候，整年辦現金救助，新社農產品現金救助，江啟臣副院長幫忙爭取，大家要站出來相挺。

台中市議員吳振嘉表示，江啟臣當立委13年，關心新社農產品，江啟臣爭取經費幫助，新社花海花毯節很成功，東豐快速道路延伸到新社可行性評估，江副院長協助爭取，中央一定要有立委幫忙，大家要留住優秀的江啟臣。

立委牛煦庭表示，江副院長值得他從桃園搭車到台中來回4小時，為他助講4分鐘，呼籲新社鄉親團結為江啟臣再站出來，投下不同意罷免票，他說江是新社支持出來的優秀重量級立委，專業有擔當，下屆國民黨主席是誰，江啟臣曾在國民黨最辛苦時扛起責任當黨主席，國民黨改變開始，扛起國民黨最黑暗時刻，他被提罷免，心情最不好，遭受人格毀滅，內心最受傷，他此時此刻最需要大家相挺。

立委楊瓊瓔表示，江啟臣到立法院開記者會宣傳地方農特產，東豐快速道路開闢，江啟臣協助解決動工問題，他鼻子大天生有福氣，為大家謀福利，726執政黨無差別待遇全罷，副院長被發動罷免是世界笑話，拿出民主力量，自立自強，站出來再一次贏回台中。

她說這次山城有江啟臣，海線有顏寛恒，潭雅神有楊瓊瓔都是苦主，最後5天，大家全力以赴，823投出不同意罷免票。

立委高金素梅表示，今天晴天又下雨，大家齊聚不走，為了讓民進黨知道人民的聲音和力量，她請大家823出門投票，不同意罷免；立委張啟楷和南投縣長許淑華等人也上台助講。 台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，支持者高舉大國旗相挺。記者游振昇／攝影 台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，台中市長盧秀燕和國民黨主席朱立倫等人到場助講。記者游振昇／攝影 台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，台中市長盧秀燕和國民黨主席朱立倫等人到場助講，盧秀燕抱江啟臣為他加油。記者游振昇／攝影 台中市第八選區立委江啟臣新社團結晚會今天在新社區鎮安宮舉行，台中市長盧秀燕和國民黨主席朱立倫等人到場助講。記者游振昇／攝影

