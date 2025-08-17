罷免造勢升溫 蘇巧慧批國民黨二創影片：造謠不守法治

823罷免投票選前黃金周，多個罷團今天合體在新北新店辦徒步掃街暨定點宣講，罷免羅明才團體「拔羅波」與多個罷免團體聯手造勢，從捷運七張站徒步掃街至北新藝術廣場，立委蘇巧慧、陳培瑜、新北市議員陳永福、陳乃瑜聲援，志工及民眾高喊口號，展現氣勢。

「拔羅波」發言人琪琪表示，新店首次出現如此規模的罷免造勢場面，更有來自各地的公民團體到場聲援，展現公民意志。她說，希望這股氣勢能延續到8月23日投票當天，「請所有人不要灰心，我們還有一段路要走，把它走完」。

綠委蘇巧慧到場聲援。她說，選前黃金周能看到全國各地罷免團體齊聚新店，令人十分感動，顯示公民意志並未因726投票未過關而消散。她強調，823的行動將更努力推進，「就算最後仍未完成目標，我們的努力也不會白費」，並感謝在地議員陳乃瑜、陳永福的協助，讓行動獲得鄉親支持。

針對媒體關注核三延役與國民黨以「南方四賤客」角色製作嘲諷影片，蘇巧慧表示，在AI與二創盛行的時代，若為個人創作無可厚非，但政黨用未經授權的IP進行宣傳，甚至植入當事人未說過的話語，涉及造謠與侵權，顯示國民黨愛造謠及不守法治一面。

至於外界關注民眾黨主席黃國昌有意角逐2026新北市長，蘇巧慧回應，藍白之間各有問題，民進黨最重要的任務是「陪伴公民團體與熱愛台灣的朋友一步一步走到終點」，民進黨將持續與社會站在一起。

