快訊

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是「相同原因」惹禍

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

罷免造勢升溫 蘇巧慧批國民黨二創影片：造謠不守法治

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立委蘇巧慧（左三）、新北市議員陳乃瑜（右三）、陳永福（左二）、台北市議員許淑華（右二）出席「拔羅波 拚一波」選前黃金周徒步掃街暨定點宣講活動。記者張策／攝影
新北市立委蘇巧慧（左三）、新北市議員陳乃瑜（右三）、陳永福（左二）、台北市議員許淑華（右二）出席「拔羅波 拚一波」選前黃金周徒步掃街暨定點宣講活動。記者張策／攝影

823罷免投票選前黃金周，多個罷團今天合體在新北新店辦徒步掃街暨定點宣講，罷免羅明才團體「拔羅波」與多個罷免團體聯手造勢，從捷運七張站徒步掃街至北新藝術廣場，立委蘇巧慧、陳培瑜、新北市議員陳永福、陳乃瑜聲援，志工及民眾高喊口號，展現氣勢。

「拔羅波」發言人琪琪表示，新店首次出現如此規模的罷免造勢場面，更有來自各地的公民團體到場聲援，展現公民意志。她說，希望這股氣勢能延續到8月23日投票當天，「請所有人不要灰心，我們還有一段路要走，把它走完」。

綠委蘇巧慧到場聲援。她說，選前黃金周能看到全國各地罷免團體齊聚新店，令人十分感動，顯示公民意志並未因726投票未過關而消散。她強調，823的行動將更努力推進，「就算最後仍未完成目標，我們的努力也不會白費」，並感謝在地議員陳乃瑜、陳永福的協助，讓行動獲得鄉親支持。

針對媒體關注核三延役與國民黨以「南方四賤客」角色製作嘲諷影片，蘇巧慧表示，在AI與二創盛行的時代，若為個人創作無可厚非，但政黨用未經授權的IP進行宣傳，甚至植入當事人未說過的話語，涉及造謠與侵權，顯示國民黨愛造謠及不守法治一面。

至於外界關注民眾黨主席黃國昌有意角逐2026新北市長，蘇巧慧回應，藍白之間各有問題，民進黨最重要的任務是「陪伴公民團體與熱愛台灣的朋友一步一步走到終點」，民進黨將持續與社會站在一起。

罷免

延伸閱讀

823投票最後倒數 新店罷團：讓羅明才聽到人民聲音

黃國昌表態牽動藍營布局 蘇巧慧：民進黨有自己步調

羅明才反罷同黨隊友來挺 劉和然叫陣：最該被罷免的是蘇巧慧

罷免開票結果／罷免新北五藍委不通過 蘇巧慧：台灣的路從來不平順

相關新聞

批綠51戰隊進南投挺罷卻避開災區 游顥：來作秀大可不必

第二波大罷免持續，民進黨立委組成的「51戰隊」今天前進南投力挺罷免，有民眾發現其車輛掃街路線迴避、未進入此次颱風受災最嚴...

罷免造勢升溫 蘇巧慧批國民黨二創影片：造謠不守法治

823罷免投票選前黃金周，多個罷團今天合體在新北新店辦徒步掃街暨定點宣講，罷免羅明才團體「拔羅波」與多個罷免團體聯手造勢...

吳崢批顏寬恒被判有罪「不適當」立委 顏反批民進黨政治干預司法

民進黨發言人吳崢今在台中幫罷團掃街時，批評立委顏寬恒因貪汙案一審已判決有罪，指這已是一個政治人物不適任的標準。顏寬恒回應...

「中二解顏」罷團周末掃街 吳崢：顏寬恒宣判有罪是不適任指標

823大罷免緊鑼密鼓，今天也是投票前最後一個周末。罷免台中第二選區立委顏寬恒的「中二解顏」罷團今獲民進黨發言人吳崢、立委...

蔣萬安南下挺楊瓊瓔 提問關稅談判條件「有沒有答應其他投資？」

823第二波大罷免投票倒數一周，藍營加緊馬力造勢，台中第三選區立委楊瓊瓔今天在大雅舉辦第四場反罷造勢。台北市長蔣萬安南下...

影／中八選區罷免宣講 吳崢批江啟臣配合權力霸道和濫用

罷免行動今天是投票前最後周日，罷免台中市第八選區立法院副院長江啟臣的罷團今天早上在豐原第一市場街頭宣講，民進黨發言人吳崢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。