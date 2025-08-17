批綠51戰隊進南投挺罷卻避開災區 游顥：來作秀大可不必

第二波大罷免持續，民進黨立委組成的「51戰隊」今天前進南投力挺罷免，有民眾發現其車輛掃街路線迴避、未進入此次颱風受災最嚴重的信義鄉，8月23日將接受罷免投票考驗的國民黨立委游顥對此表示，民進黨立委前進南投卻未進災區視察，擺明就是要來作秀、走馬看花，實在大可不必。

游顥在雲林縣長張麗善陪同下，今天前往竹山正覺寺祈福並掃街；有民眾分享，「51戰隊」今天也有到南投縣進行車隊掃街，卻沒有進入信義鄉，民進黨代理秘書長何博文更是在掃街進行到一半時就搭車離開，引發討論。

游顥批評，南投市的水溝早在第一時間，經由他和南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲勘災處理，「何博文及民進黨發言人吳崢找不到水溝可以清，「可能要去其他地方找水溝」，所以才未完成全部掃街行程。

張麗善指出，游顥這一年協助建置南投與雲林間的交通路網，尤其是合作增設國道3號林內交流道，未來從彰化二水、田中高鐵站可銜接到林內，從林內又可銜接到南投竹山，不只是能讓南投、彰化和雲林能快速的連結，也讓地方的交通路網更為縝密。

張麗善表示，台灣人民已在726投下不同意罷免票，展現民主對民主機制的決心，她認為立法院還是要負起監督之責，要讓國民黨、民眾黨席次過半，才能夠向執政黨推出更多福國利民的民生法案。呼籲民眾823投下不同意罷免票，守護七席國民黨立委。

游顥表示，面對民進黨「51戰隊」及黨公職大軍壓境鎖定南投，他反嗆民進黨其實本應在726後痛定思痛，深切反省，而不是在823繼續撕裂台灣，侮辱南投人。民進黨立法院黨團總召吳思瑤一直是造謠的最佳指標，更是罷免宣傳的「最佳反指標」，甚至今日民進黨車掃路線還刻意跳過最嚴重的災區信義鄉，民進黨高官來南投作秀、走馬看花，大可不必，呼籲民眾要勇敢向罷團說「No」。 第二波大罷免持續，雲林縣長張麗善今與國民黨立委游顥赴竹山正覺寺祈福並掃街。圖／游顥辦公室提供

