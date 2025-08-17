吳崢批顏寬恒被判有罪「不適當」立委 顏反批民進黨政治干預司法

民進黨發言人吳崢今在台中幫罷團掃街時，批評立委顏寬恒因貪汙案一審已判決有罪，指這已是一個政治人物不適任的標準。顏寬恒回應說，民進黨「利用政治干預司法」的案例數不勝數，「我們等不到公平的審判，迎來的只有檢調配合執政黨濫權搜索、押人取供，再以莫須有的罪名加諸於我們的身上」。

顏寬恒說，民進黨利用政治干預司法的案例數不勝數，如有意參選高雄市長的立委林岱樺，以及有意角逐宜蘭縣長的陳歐珀，另外就是賴清德黨內最大的競爭對手鄭文燦，還有目前仍身陷囹圄的柯文哲主席，司法公信力早就蕩然無存。

他說，他在2023年3月22日登記黨內參選，事隔一周3月28日檢調就發動大規模搜索，利用司法進行政治肅清。他的助理林進福時常代表他出席活動，平時也處理許多服務案件的協調溝通，且立法院所編列的助理費用，仍不足聘用足額的助理，他自掏腰包聘僱的自費助理人數，遠遠超過公費助理的人數，哪裡還需要用林進福當人頭來領取微薄的助理費用，且詐領助理費案件多是民進黨的，卻沒有一個被重判。

顏寬恒說，至於他的住家部分，買賣是事實，當年因為選舉，媒體過度關注，因認為已不適合居住，應盡快脫手平息風波，所以透過建經公司與買家進行履約保證，絕非虛偽交易。當初他妻子也被列為被告，遭法院諭知500萬元交保，結果最後判無罪，顯然檢調只是為了打擊他的聲譽，並透過司法干預選舉。當司法為政治服務，就是執政黨打擊異己的工具。

吳崢上午陪同罷團在霧峰地區掃街，呼籲選民在23日出來投下同意罷免票。他說，認真、清廉是立委選舉的入場券，既然司法已經宣判有罪，已是不適任立委的指標，鄉親應站出來汰舊換新。 台中市第二選區國民黨立委顏寬恒。報系資料照

