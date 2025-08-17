快訊

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

9月1日起養雞協會自報產地價 今起蛋價調漲2元

世運會／連兩場絕殺！中華隊沙灘合球戲劇奪金

吳崢批顏寬恒被判有罪「不適當」立委 顏反批民進黨政治干預司法

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨發言人吳崢（右二）今在台中幫罷團掃街時，批評立委顏寬恒因貪汙案一審已判決有罪，指這已是一個政治人物不適任的標準。記者黃寅／攝影
民進黨發言人吳崢（右二）今在台中幫罷團掃街時，批評立委顏寬恒因貪汙案一審已判決有罪，指這已是一個政治人物不適任的標準。記者黃寅／攝影

民進黨發言人吳崢今在台中幫罷團掃街時，批評立委顏寬恒因貪汙案一審已判決有罪，指這已是一個政治人物不適任的標準。顏寬恒回應說，民進黨「利用政治干預司法」的案例數不勝數，「我們等不到公平的審判，迎來的只有檢調配合執政黨濫權搜索、押人取供，再以莫須有的罪名加諸於我們的身上」。

顏寬恒說，民進黨利用政治干預司法的案例數不勝數，如有意參選高雄市長的立委林岱樺，以及有意角逐宜蘭縣長的陳歐珀，另外就是賴清德黨內最大的競爭對手鄭文燦，還有目前仍身陷囹圄的柯文哲主席，司法公信力早就蕩然無存。

他說，他在2023年3月22日登記黨內參選，事隔一周3月28日檢調就發動大規模搜索，利用司法進行政治肅清。他的助理林進福時常代表他出席活動，平時也處理許多服務案件的協調溝通，且立法院所編列的助理費用，仍不足聘用足額的助理，他自掏腰包聘僱的自費助理人數，遠遠超過公費助理的人數，哪裡還需要用林進福當人頭來領取微薄的助理費用，且詐領助理費案件多是民進黨的，卻沒有一個被重判。

顏寬恒說，至於他的住家部分，買賣是事實，當年因為選舉，媒體過度關注，因認為已不適合居住，應盡快脫手平息風波，所以透過建經公司與買家進行履約保證，絕非虛偽交易。當初他妻子也被列為被告，遭法院諭知500萬元交保，結果最後判無罪，顯然檢調只是為了打擊他的聲譽，並透過司法干預選舉。當司法為政治服務，就是執政黨打擊異己的工具。

吳崢上午陪同罷團在霧峰地區掃街，呼籲選民在23日出來投下同意罷免票。他說，認真、清廉是立委選舉的入場券，既然司法已經宣判有罪，已是不適任立委的指標，鄉親應站出來汰舊換新。

台中市第二選區國民黨立委顏寬恒。報系資料照
台中市第二選區國民黨立委顏寬恒。報系資料照

罷免 司法 罷團 吳崢 顏寬恒 民進黨

延伸閱讀

「中二解顏」罷團周末掃街 吳崢：顏寬恒宣判有罪是不適任指標

影／宣傳反罷免 黃國昌：顏寬恒、江啟臣與楊瓊瓔都不能掉

影／中八選區罷免宣講 吳崢批江啟臣配合權力霸道和濫用

中二選區罷免晚會 罷團籲三度下架顏寬恒

相關新聞

吳崢批顏寬恒被判有罪「不適當」立委 顏反批民進黨政治干預司法

民進黨發言人吳崢今在台中幫罷團掃街時，批評立委顏寬恒因貪汙案一審已判決有罪，指這已是一個政治人物不適任的標準。顏寬恒回應...

「中二解顏」罷團周末掃街 吳崢：顏寬恒宣判有罪是不適任指標

823大罷免緊鑼密鼓，今天也是投票前最後一個周末。罷免台中第二選區立委顏寬恒的「中二解顏」罷團今獲民進黨發言人吳崢、立委...

蔣萬安南下挺楊瓊瓔 提問關稅談判條件「有沒有答應其他投資？」

823第二波大罷免投票倒數一周，藍營加緊馬力造勢，台中第三選區立委楊瓊瓔今天在大雅舉辦第四場反罷造勢。台北市長蔣萬安南下...

影／中八選區罷免宣講 吳崢批江啟臣配合權力霸道和濫用

罷免行動今天是投票前最後周日，罷免台中市第八選區立法院副院長江啟臣的罷團今天早上在豐原第一市場街頭宣講，民進黨發言人吳崢...

盧秀燕批綠當家鬧事 蔣萬安喊823「7比0完封」

八二三第二波罷免投票前黃金周，藍營大咖接力到各罷區宣講反惡罷，綠營則結合罷團掃街催罷免票。台中市長盧秀燕站台痛斥民進黨當...

中二選區罷免晚會 罷團籲三度下架顏寬恒

中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會」，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講，矛頭指向顏寬恒司法判刑8年部分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。