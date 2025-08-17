聽新聞
「中二解顏」罷團周末掃街 吳崢：顏寬恒宣判有罪是不適任指標
823大罷免緊鑼密鼓，今天也是投票前最後一個周末。罷免台中第二選區立委顏寬恒的「中二解顏」罷團今獲民進黨發言人吳崢、立委黃捷和在地市議員陪同，一起在霧峰地區掃街，呼籲選民在23日出來投下同意罷免票。吳崢說，顏寬恒因貪汙案一審已判決有罪，這已是一個政治人物不適任的標準。
罷團車隊上午從立法院中辦民主草坪出發，雖然太陽很大，但一行人仍站在車上和民眾揮手致意。除了吳崢、黃捷等人，市議員李天生、林德宇、張芬郁也都上車一路陪同。
吳崢受訪時說，昨晚他就參加在沙鹿的晚會，今天已是投票前最後一個周末，仍一路陪同掃街。顏寬恒因貪汙案一審已判決有罪，這已是一個政治人物不適任的標準。認真、清廉是立委選舉的入場券，既然司法已經宣判有罪，已是不適任立委的指標，鄉親應站出來汰舊換新。
黃捷說，罷團能通過第一、二階段連署相當不易，距離最後投票僅剩6天，拜託大家站出來給公民力量支持和鼓勵，希望最後6天能催出更多的票。李天生說，天氣非常熱，但鄉親們仍在路邊加油打氣，這是一股民主的力量，大家應該珍惜並支持。罷團發言人林宣宏也呼籲選民，要堅定信仰，抑制地方勢力深入地方。
