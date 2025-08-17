影／宣傳反罷免 黃國昌：顏寬恒、江啟臣與楊瓊瓔都不能掉

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左二）、民眾黨主席黃國昌（右一）與國民黨主席朱立倫（左一）出席立委楊瓊瓔（中）在台中市大雅區舉行「反惡罷 戰獨裁」大雅後援會成立大會。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左二）、民眾黨主席黃國昌（右一）與國民黨主席朱立倫（左一）出席立委楊瓊瓔（中）在台中市大雅區舉行「反惡罷 戰獨裁」大雅後援會成立大會。記者黃仲裕／攝影

民眾黨主席黃國昌今天上午出席立委楊瓊瓔在台中市大雅區舉行「反惡罷 戰獨裁」大雅後援會成立大會，他在致詞時表示，8月23日還有三名優秀的立委顏寬恒、江啟臣與楊瓊瓔正在面臨大惡罷的危機。這一次要用更多的選票顧台中，顧好台灣的民主。三席優秀的立委一席都不能掉。用民眾的選票疼惜台灣的民主，不同意罷免，守住台中的好立委。

