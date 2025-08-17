影／宣傳反罷免 黃國昌：顏寬恒、江啟臣與楊瓊瓔都不能掉
民眾黨主席黃國昌今天上午出席立委楊瓊瓔在台中市大雅區舉行「反惡罷 戰獨裁」大雅後援會成立大會，他在致詞時表示，8月23日還有三名優秀的立委顏寬恒、江啟臣與楊瓊瓔正在面臨大惡罷的危機。這一次要用更多的選票顧台中，顧好台灣的民主。三席優秀的立委一席都不能掉。用民眾的選票疼惜台灣的民主，不同意罷免，守住台中的好立委。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
