影／726反罷免全壘打 盧秀燕：朱立倫表現太好

台中市長盧秀燕今天上午出席出席立委楊瓊瓔在台中市大雅區舉行「反惡罷 戰獨裁」大雅後援會成立大會，盧秀燕在致詞時提到，726藍委全部過關，沒有一人被罷掉，國民黨主席朱立倫表現太好，這幾年領導國民黨，不管是市長選舉、議員選舉及立委選舉成績都相當好。值得現場支持者一個掌聲。

