蔣萬安南下挺楊瓊瓔 提問關稅談判條件「有沒有答應其他投資？」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台北市長蔣萬安表示，823要繼續用7比0完封，讓民進黨政府說出關稅談判的全部真相。記者陳敬丰／攝影
823第二波大罷免投票倒數一周，藍營加緊馬力造勢，台中第三選區立委楊瓊瓔今天在大雅舉辦第四場反罷造勢。台北市長蔣萬安南下力挺，怒批民進黨政府遲遲不公布與美國關稅談判細節，質問到底還有哪些條件？有沒有答應其他投資、農產品進口、軍購甚至匯率？

楊瓊瓔今天在大雅上野國際宴會廳成立第四場反惡罷後援會，也是投票前最後一場，現場湧入近2000人，藍營大咖紛紛出席，包含台中市長盧秀燕、蔣萬安、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、立法院副院長江啟臣等台中遭罷藍委、嘉義市長黃敏惠、立委柯志恩、高金素梅、謝龍介等人。

蔣萬安說，楊瓊瓔看起來很有活力、很年輕，其實是他的大前輩，從省議員、台中副市長到立委，對台中地方大小事非常了解，更令人欽佩的是，只要鄉親有需要，永遠衝第一，對選區教育、交通、農業、長輩弱勢照顧都用盡心力，彷彿電池廣告中的兔寶寶，永遠有用不完的電力。

蔣萬安痛批，罷免這麼用心的立委毫無道理，不只楊瓊瓔，民進黨推動全國31席國民黨立委的大罷免，是選輸翻桌、不尊重民主結果，想沒收選舉、偷走選票；這段時間台灣面對南部風災、美國關稅，政府卻處理得荒腔走板，所有心力都在搞大罷免。

蔣萬安強調，關於美國關稅的談判內容，人民想知道到底有什麼附帶條件，讓產業能有所因應，政府卻通通沒說，上周開記者會，只證實了除了20%關稅還有附加稅率，但其他條件呢？台灣有沒有答應什麼投資美國、農產品進口、軍購，甚至匯率條件？

蔣萬安指出，民進黨號稱有保密協定不能說，但以泰國為例，8月初和美國談好19%，馬上向民眾公布十大讓步項目，包含開放美國產品0關稅進口的1萬1千多個項目；其他國家可以，就台灣不行。

「要用7比0完封，讓民進黨說出關稅談判全部真相！」蔣萬安喊，7月26日大罷免24比0，反罷免大勝利，政府才終於肯透露部分談判真相，因此8月23日要繼續努力，拜託鄉親出門投下不同意罷免。

蔣萬安也提到，當天還有核三廠延役公投，拜託鄉親對公投投下同意票；反核者說核三廠發電量只占6%，但民進長政府全力推動的風電才占2.6%、太陽能光電也只有5.3%，付出巨大國土代價，只換來政府撥補台電虧損、漲電價。拜託鄉親對公投投下同意，改變政府錯誤能源政策。

台中第三選區藍委楊瓊瓔今天在大雅上野國際宴會廳成立第四場反惡罷後援會，也是投票前最後一場，現場湧入近2000人。記者陳敬丰／攝影
