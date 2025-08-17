影／中八選區罷免宣講 吳崢批江啟臣配合權力霸道和濫用

罷免行動今天是投票前最後周日，罷免台中市第八選區立法院副院長江啟臣的罷團今天早上在豐原第一市場街頭宣講，民進黨發言人吳崢批江啟臣，身為立法院副院長配合權力霸道和濫用，且中八鄉親對豐原發展有很大期待，過去13年江啟臣當立委，大家的期待都落空。

民進黨發言人吳崢，今天到台中豐原第一市場進行街頭宣講，為中八罷免案發聲。

吳崢表示，這場大罷免運動，不論是726或823第二梯次，這場運動都是回歸人民直接民權最本質的核心，也就是用人民權力制衡監督不適任的立法委員。他說中八鄉親對豐原發展有很大期待，過去13年，江啟臣當立委大家的期待落空，這一年來，國民黨在立法院失衡作為，也衝擊中華民國憲政體制。

吳崢說，江啟臣來自學界，學經歷客觀上看是優秀轉型的政治人物，江啟臣不可能不知道國民黨近一年來在立法院破壞議事規則，破壞10多年來二黨可以協商慣例，包含國民黨推動的國會擴權法案，被憲法法庭宣判違憲，江啟臣不可能不知道這樣傷害台灣民主體制，他身為立法院副院長，配合權力霸道和濫用，國民黨刪除民生預算和法案，可能對人民生活、豐原長者生活產生衝擊，包括開放中配陸籍年限6年改4年等內容。

罷免江啟臣提案領銜人廖芝晏表示，江啟臣擔任立委13年，卻讓豐原山城在這段期間裡，成為台中市八個選區中唯一「全區人口都在流失」的區域，產業發展停滯、人口老化嚴重，年輕人找不到願意留下的理由；她說這場罷免，罷團沒有像國民黨的資源辦活動，但中八罷團會堅持走到最後，掃街拜訪，一戶一戶請託。 民進黨發言人吳崢與國務青團隊、罷免立委江啟臣領銜人廖芝晏等人，今天在豐原第一市場宣講掃街。記者游振昇／攝影

