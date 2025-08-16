盧秀燕批綠當家鬧事 蔣萬安喊823「7比0完封」

八二三第二波罷免投票前黃金周，藍營大咖接力到各罷區宣講反惡罷，綠營則結合罷團掃街催罷免票。台中市長盧秀燕站台痛斥民進黨當家鬧事，唯有罷免失敗，才能讓賴清德總統正視人民聲音，台北市長蔣萬安更喊出八二三「七比零完封」，逼賴政府公開台美關稅談判真相。

藍委江啟臣昨在豐原舉行山城團結大會，現場「禿子、漢子、燕子」再合體，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕，加上「善子」桃園市長張善政也現身，共同為「大鼻子」江啟臣出馬助講，韓國瑜妙語形容是難得「五子登科」團圓。

「藍營一姐」盧秀燕昨天趕場到南投、台中、竹縣替藍委站台，她說，連跑三個城市就是為了搶救好立委，並批評現在政府不會救災、不會處理關稅，「每天沒事幹，就在搞罷免」；唯有七二六和八二三連敗，才能讓政府知道人民心聲。

蔣萬安趕赴南投、竹縣替游顥、林思銘站台時，都提及台美關稅爭議，不滿民進黨政府以「保密協定」為由，拒公開談判內容，質疑是否涉及美國農產品開放、投資承諾、軍購等條件，政府至今隻字未提。

國民黨昨晚在新竹縣「挺思銘｜反惡罷」團結之夜造勢活動，韓國瑜、朱立倫、黃國昌等藍白大咖都到場力挺，韓、朱兩人也都強調大罷免要大失敗，呼籲客家鄉親一定要出來投不同意票。

羅明才昨分別邀請雙北副市長李四川、劉和然助陣。李四川說，「這麼好的立委把他罷免是惡質的霸凌」，要選民神聖選票告訴民進黨惡罷不民主。

民進黨方面，立院黨團「五一戰隊」立委與黨中央、地方黨公職與罷免團體，兵分多路前進新竹、台中與南投等罷免區的市場、商圈，打巷弄戰催票。

民進黨立院黨團幹事長、立委吳思瑤指出，發起大罷免行動的關鍵主因，便是人民最厭惡的總預算刪減。綠委何欣純催票時說，希望罷免氣氛倒吃甘蔗，歷經七二六後，公民團體和大家沒有氣餒，堅定繼續勇敢向前。

民進黨中央黨部代理秘書長何博文、發言人吳崢等人昨晚參與中二罷團造勢晚會。何博文說，公民團體站出來罷免，是對國會改革有期待，還說要拒絕貪汙的立委，讓國會能正常運作。

