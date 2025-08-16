中二選區罷免晚會 罷團籲三度下架顏寬恒

中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會」，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講，矛頭指向顏寬恒司法判刑8年部分，呼籲選民支持同意罷免。

顏寬恒則表示，從2023年3月22日登記黨內參選，事隔一周3月28日執政黨檢調就發動大規模搜索，利用司法進行政治肅清；面對立法院所編列的助理費用，不足聘用足額的助理，只好自掏腰包聘雇的自費助理人數，遠遠超過公費助理的人數，哪裡還需要用林進福當人頭來領取微薄的助理費用。

有關住家部分，顏寬恒承認買賣是事實，對於罷團的指控，顏寬恒說，當年因為選舉，媒體過度關注，早就認為已不適合居住，應盡快脫手平息風波，所以透過建經公司與買家進行履約保證，絕非虛偽交易。

顏寬恒表示，顯然檢調只是為了打擊本人聲譽，並透過司法干預選舉，當司法為政治服務，就是執政黨打擊異己的工具。

民進黨中央黨部代理秘書長何博文、發言人吳崢，率黨籍立委何欣純、林楚茵及市議員陸續上台表示，國民黨在立法院未經討論、沒有提出任何計劃，就利用強行修正財劃法，從中央搶了3750億元。

而這些經費很多是要補助地方重大建設，甚至攸關人民的育兒津貼、租金補貼，以及社會福利、長照計劃都在裡頭。呼籲民眾823站出來，表達人民的憤怒，一起讓國會正常化。

何博文表示，公民團體會站出來罷免，是對國會改革有期待，然而拒絕貪汙的立委，罷免顏寬恒，就是希望國會能正常運作，才會站出來罷免，呼籲中二選區的選民823一起投下同意罷免。

何博文說，國民黨台中第二選區立委顏寬恒，因涉嫌詐領助理費案、沙鹿豪宅假買賣，台中地院一審依貪污、偽造文書，合併判處8年4月徒刑，褫奪公權3年，上訴二審將在9月11日宣判，因法院認證有罪，罷團認為台中第二選區立委顏寬恒已不適合再當立委。

中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講。記者黑中亮／攝影 中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講。記者黑中亮／攝影 中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講。記者黑中亮／攝影 中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講。記者黑中亮／攝影

商品推薦