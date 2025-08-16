快訊

新北土城9旬婦曾被逆子打倒在地、趕出家門 今遭7旬兒持刀砍死

南三段山難悲劇 8歲男童打電話急報警…阿公、女山友失溫亡

聽新聞
0:00 / 0:00

中二選區罷免晚會 罷團籲三度下架顏寬恒

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講。記者黑中亮／攝影
中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講。記者黑中亮／攝影

中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會」，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講，矛頭指向顏寬恒司法判刑8年部分，呼籲選民支持同意罷免。

顏寬恒則表示，從2023年3月22日登記黨內參選，事隔一周3月28日執政黨檢調就發動大規模搜索，利用司法進行政治肅清；面對立法院所編列的助理費用，不足聘用足額的助理，只好自掏腰包聘雇的自費助理人數，遠遠超過公費助理的人數，哪裡還需要用林進福當人頭來領取微薄的助理費用。

有關住家部分，顏寬恒承認買賣是事實，對於罷團的指控，顏寬恒說，當年因為選舉，媒體過度關注，早就認為已不適合居住，應盡快脫手平息風波，所以透過建經公司與買家進行履約保證，絕非虛偽交易。

顏寬恒表示，顯然檢調只是為了打擊本人聲譽，並透過司法干預選舉，當司法為政治服務，就是執政黨打擊異己的工具。

民進黨中央黨部代理秘書長何博文、發言人吳崢，率黨籍立委何欣純、林楚茵及市議員陸續上台表示，國民黨在立法院未經討論、沒有提出任何計劃，就利用強行修正財劃法，從中央搶了3750億元。

而這些經費很多是要補助地方重大建設，甚至攸關人民的育兒津貼、租金補貼，以及社會福利、長照計劃都在裡頭。呼籲民眾823站出來，表達人民的憤怒，一起讓國會正常化。

何博文表示，公民團體會站出來罷免，是對國會改革有期待，然而拒絕貪汙的立委，罷免顏寬恒，就是希望國會能正常運作，才會站出來罷免，呼籲中二選區的選民823一起投下同意罷免。

何博文說，國民黨台中第二選區立委顏寬恒，因涉嫌詐領助理費案、沙鹿豪宅假買賣，台中地院一審依貪污、偽造文書，合併判處8年4月徒刑，褫奪公權3年，上訴二審將在9月11日宣判，因法院認證有罪，罷團認為台中第二選區立委顏寬恒已不適合再當立委。

中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講。記者黑中亮／攝影
中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講。記者黑中亮／攝影
中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講。記者黑中亮／攝影
中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講。記者黑中亮／攝影
中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講。記者黑中亮／攝影
中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講。記者黑中亮／攝影
中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講。記者黑中亮／攝影
中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講。記者黑中亮／攝影

罷免 顏寬恒 國民黨 民進黨

延伸閱讀

中二罷免黃金周決戰！顏寬恒掃街固盤 罷團「小英號」鎮暴車領軍遊行

823大罷免火力全開 罷團批亂刪總預算…顏寬恒回擊：子虛烏有

參與罷免立委顏寬恒「中二解顏」總部開幕 林靜儀：情緒支援是必要的

影／為藍委顏寬恒反罷免 韓國瑜再出金句：沒選票什麼派系也沒用

相關新聞

影／蔣萬安呼籲罷免投「不同意票」 逼民進黨公布台美關稅談判真相

823大罷免黃金周，國民黨今天舉辦「挺思銘－反惡罷」團結之夜造勢活動，台北市長蔣萬安站台時說，對於台美關稅談判的部分真相...

批綠營只顧罷免忽略民生 盧秀燕嘆「當家鬧事」：連敗才能促總統重視民意

823林思銘罷免案進入黃金周倒數，藍營今天晚間5點起在新竹縣政府前舉辦大型造勢晚會「挺思銘反惡罷、拚公投，藍白齊心，新竹...

「823要7比0完封」蔣萬安赴南投挺游顥 喊話民進黨揭台美關稅真相

南投縣立委游顥罷免案進入倒數，台北市長蔣萬安今天傍晚為游顥站台，他語氣堅定表示，罷免案是民進黨對再野立委的大規模政治追殺...

藍營「五子登科」齊聚！豐原山城團結大會挺江啟臣 力保823過關

支持江啟臣．豐原山城團結大會今天請來「禿子、漢子、燕子」再度合體，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕，加上「...

中二選區罷免晚會 罷團籲三度下架顏寬恒

中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會」，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講，矛頭指向顏寬恒司法判刑8年部分，...

影／綠喊話823拚到底「是對縣民大侮辱」 朱立倫呼籲新竹客家鄉親團結

823大罷免黃金周，國民黨今天舉辦「挺思銘－反惡罷」團結之夜造勢活動，國民黨主席朱立倫說，全台都在看新竹縣鄉親能否發揮團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。