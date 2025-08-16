影／綠喊話823拚到底「是對縣民大侮辱」 朱立倫呼籲新竹客家鄉親團結

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
停職中的新竹市長高虹安也到現場懇託，呼籲民眾823要出來投票。記者黃羿馨／攝影
823大罷免黃金周，國民黨今天舉辦「挺思銘－反惡罷」團結之夜造勢活動，國民黨主席朱立倫說，全台都在看新竹縣鄉親能否發揮團結力量，守護林思銘來投下「不同意罷免票」，他說大罷免大失敗，本來以為民進黨賴清德會反省，沒想到竟說823要拚到底，這是對新竹縣民最大的汙辱，呼籲證明客家鄉親團結的精神。

朱立倫提到，明年竹縣將增加185億預算，感謝林思銘與其他委員協助爭取財劃法。「真的對不起新竹，新竹貢獻最多稅收，這185億是還給新竹的」。

他批評，全世界都知道台灣搞大罷免，從未見過總統與執政黨如此對待在野黨，這是賴清德與柯建銘的發明，是民主恥辱。他強調，台灣人要站出來守護民主，以「不同意罷免票」讓想亂搞的獨裁者明白，真正的民主是少數服從多數，而非可翻桌重選。

朱立倫指出，守護台灣經濟刻不容緩，台積電、竹科等「護國神山」是蔣經國先生、李國鼎、孫運璿、科技前輩努力成果，但近期卻有「移山者」要毀掉護國神山，只要到美國投資就不課關稅，「這是廢話，因為公司都已經搬過去了。」

朱立倫表示，最早要宣布過去美國是民進黨政府，倘若台積電持續過去，恐怕護國神山被移走，將成為最大的經濟危機，他呼籲民眾用公投票確保台灣有足夠、乾淨且便宜的能源，不必數千億購買綠電補助綠友友。他再次呼籲，如果沒有出來投票，恐怕外面說「很穩」將成「穩死」，一定要出來投票。

林思銘表示，感謝各界前來站台為他打氣，要讓民進黨在823踢到鐵板，賴清德在726沒有得到教訓，還要罷免幾席成功，他也批評吳思瑤是造謠者，郭昱晴與吳思瑤兩人昨天在竹東宣講說他常常缺席立委會議，事實上，他常在立院見到她們，他自己出席率100％，做這種造謠抹黑非常無恥。他坦言，自己被造謠抹黑，近期睡不好吃不下，但他會挺住，繼續為竹縣來繼續打拼。

林思銘表示，感謝各界前來站台為他打氣，要讓民進黨在823踢到鐵板。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席朱立倫說，全台都在看新竹縣鄉親能否發揮團結力量，守護林思銘來投下「不同意罷免票」。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科和議長張鎮榮率黨籍議員、鄉鎮長為立委林思銘站台。記者黃羿馨／攝影
