影／蔣萬安呼籲罷免投「不同意票」 逼民進黨公布台美關稅談判真相

823大罷免黃金周，國民黨今天舉辦「挺思銘－反惡罷」團結之夜造勢活動，台北市長蔣萬安站台時說，對於台美關稅談判的部分真相已曝光，呼籲823罷免投下「不同意票」，迫使民進黨說出關稅談判全部的真相。

今天晚間的造勢活動擠滿人潮，支持者熱情揮舞、激昂大喊「林思銘加油！」主辦單位喊出1萬人，除了國民黨地方黨公職上台，民眾黨新竹地方黨公職也全員到齊，力挺林思銘，展現藍白合的力量。蔣萬安壓軸登場，走上舞台時，現場瞬間爆出如雷的歡呼聲，齊聲高喊「帥哥市長！」

蔣萬安表示，林思銘在地方服務踏實認真、盡責，深受鄉親支持，卻遭民進黨發動罷免，完全沒有道理。去年林思銘才剛當選在國會服務，但民進黨因選舉失利，對31名藍委發動大規模罷免，試圖以無差別手段偷走選票，要台灣只剩下一種聲音。他呼籲民眾用選票投下「不同意罷免票」。

蔣萬安指出，面對南部風災與美國關稅問題，災民需要政府協助修繕房屋，但賴清德卻表示要災民「自己爬上去」，而民進黨在美國關稅議題上未與民眾充分溝通，民眾關心美國關稅是否疊加20％，民進黨卻教訓老百姓「我早就告訴你，你們不知道」，顯示出民進黨政府無法爭取最佳條件，也無心第一時間照顧受災民眾，呼籲民眾站出來，不同意賴清德繼續惡搞。

他說，上周質疑民進黨未公開關稅談判結果，終於周一證實美國關稅是在既有稅率疊加20％，但台灣是否在美國投資、採購或軍購上有答應的條件，是否開放美國農產品，民進黨都未說明，只稱有簽下保密協定。

他以泰國談判為例，泰國政府清楚告知國民10大讓步項目，包括1萬多項美國產品到泰國零關稅，顯示其他國家能透明，泰國難道沒跟美國簽保密協定嗎？民進黨卻選擇掩蓋。

蔣萬安呼籲，對於台美關稅談判的部分真相已曝光，呼籲823投下「不同意票」，迫使民進黨說出關稅談判全部的真相。另外，823還有一張公投票，呼籲支持核三延役，讓公投結果改變政府錯誤能源政策，減輕民眾空汙之苦。

