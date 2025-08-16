黃金周衝刺最後一役！游顥、馬文君晚會人潮爆滿 藍營戰將集結

南投縣立委馬文君、游顥罷免案將於8月23日投開票，進入最後衝刺階段，兩名立委分別在本命區舉辦大型造勢晚會，藍營多名要角與地方人士齊聚，呼籲選民踴躍投票「反惡罷再贏一次」。

馬文君在埔里鎮仁愛公園舉行「反惡罷」晚會，游顥則在竹山鎮連興宮舉辦廟口開講，兩場活動吸引大批鄉親參與，人潮湧入支持者高舉「反惡罷」、「支持馬文君」「支持游顥」等標語，揮舞手中的小旗，隨著主持人與嘉賓的呼喊整齊應和，喊聲此起彼落，震耳欲聾。

國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，以及藍營戰將鄭麗文、邱鎮軍、黃健豪、王育敏、賴士葆、陳菁徽、蘇清泉、王鴻薇、洪孟楷、徐巧芯、柯志恩到場助陣，不少人連趕兩場，縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善也登台支持，展現跨縣市力量。

朱立倫強調，游顥、馬文君是南投鄉親選出的優秀立委，民進黨動員罷免是對民主的不尊重，呼籲選民團結守護。他指出，游顥進入立法院後積極爭取南投建設與預算，並在關鍵法案上勇敢表達民意，深受肯定；民進黨以罷免手段打壓，不民主也不公平。

媒體人趙少康則批評民進黨能源政策失敗，關閉核電、拚命興建火力發電廠，導致台電「賣一度賠一度」，電價上漲卻利益綠能業者；他認為核能應占發電比重15%至20%，並批評台美關稅談判黑箱操作，農工產品恐受衝擊，質疑民進黨執政是否可信。他盛讚游顥「一夫當關、萬夫莫敵」，勇敢對抗民進黨，罷免行為是「奧客作為」，以少數票推翻多數民意，既勞民又傷財。

侯友宜則肯定馬文君在國防及地方建設上的貢獻，強調他在國防委員會嚴格把關，防止弊案發生，並為南投爭取138億元地方財政分配；然而，民進黨發動罷免甚至凍結地方預算，影響地方建設運作。侯友宜呼籲南投鄉親支持馬文君，以保障地方與國家利益。

國民黨戰將輪流為游顥加油打氣，支持者氣氛高漲，展現團結氣勢。圖／民眾提供 新北市長侯友宜為馬文君站台，肯定她在國防外交委員會嚴格把關，防止國防弊案發生。圖／民眾提供 藍營戰將到南投為馬文君站台，呼籲南投鄉親支持馬文君，823投下不同意罷免票。圖／ 民眾提供

