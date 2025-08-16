快訊

新北土城9旬婦曾被逆子打倒在地、趕出家門 今遭7旬兒持刀砍死

南三段山難悲劇 8歲男童打電話急報警…阿公、女山友失溫亡

黃金周衝刺最後一役！游顥、馬文君晚會人潮爆滿 藍營戰將集結

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華為游顥站台，呼籲823踴躍投票，用7比0完封民進黨。圖／民眾提供
台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華為游顥站台，呼籲823踴躍投票，用7比0完封民進黨。圖／民眾提供

南投縣立委馬文君游顥罷免案將於8月23日投開票，進入最後衝刺階段，兩名立委分別在本命區舉辦大型造勢晚會，藍營多名要角與地方人士齊聚，呼籲選民踴躍投票「反惡罷再贏一次」。

馬文君在埔里鎮仁愛公園舉行「反惡罷」晚會，游顥則在竹山鎮連興宮舉辦廟口開講，兩場活動吸引大批鄉親參與，人潮湧入支持者高舉「反惡罷」、「支持馬文君」「支持游顥」等標語，揮舞手中的小旗，隨著主持人與嘉賓的呼喊整齊應和，喊聲此起彼落，震耳欲聾。

國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，以及藍營戰將鄭麗文、邱鎮軍、黃健豪、王育敏、賴士葆、陳菁徽、蘇清泉、王鴻薇、洪孟楷、徐巧芯、柯志恩到場助陣，不少人連趕兩場，縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善也登台支持，展現跨縣市力量。

朱立倫強調，游顥、馬文君是南投鄉親選出的優秀立委，民進黨動員罷免是對民主的不尊重，呼籲選民團結守護。他指出，游顥進入立法院後積極爭取南投建設與預算，並在關鍵法案上勇敢表達民意，深受肯定；民進黨以罷免手段打壓，不民主也不公平。

媒體人趙少康則批評民進黨能源政策失敗，關閉核電、拚命興建火力發電廠，導致台電「賣一度賠一度」，電價上漲卻利益綠能業者；他認為核能應占發電比重15%至20%，並批評台美關稅談判黑箱操作，農工產品恐受衝擊，質疑民進黨執政是否可信。他盛讚游顥「一夫當關、萬夫莫敵」，勇敢對抗民進黨，罷免行為是「奧客作為」，以少數票推翻多數民意，既勞民又傷財。

侯友宜則肯定馬文君在國防及地方建設上的貢獻，強調他在國防委員會嚴格把關，防止弊案發生，並為南投爭取138億元地方財政分配；然而，民進黨發動罷免甚至凍結地方預算，影響地方建設運作。侯友宜呼籲南投鄉親支持馬文君，以保障地方與國家利益。

國民黨戰將輪流為游顥加油打氣，支持者氣氛高漲，展現團結氣勢。圖／民眾提供
國民黨戰將輪流為游顥加油打氣，支持者氣氛高漲，展現團結氣勢。圖／民眾提供
新北市長侯友宜為馬文君站台，肯定她在國防外交委員會嚴格把關，防止國防弊案發生。圖／民眾提供
新北市長侯友宜為馬文君站台，肯定她在國防外交委員會嚴格把關，防止國防弊案發生。圖／民眾提供
藍營戰將到南投為馬文君站台，呼籲南投鄉親支持馬文君，823投下不同意罷免票。圖／ 民眾提供
藍營戰將到南投為馬文君站台，呼籲南投鄉親支持馬文君，823投下不同意罷免票。圖／ 民眾提供

罷免 游顥 國民黨 馬文君 民進黨 反惡罷

延伸閱讀

「823要7比0完封」蔣萬安赴南投挺游顥 喊話民進黨揭台美關稅真相

影／南投挺游顥 盧秀燕批民進黨「不要輸了不甘願」

院會嗆卓榮泰！盧秀燕強調「為母則強 我不講誰來講」 助游顥挺過823

黃金周「行程滿檔」 蔣萬安扮母雞今南下新竹、南投挺反罷免

相關新聞

影／蔣萬安呼籲罷免投「不同意票」 逼民進黨公布台美關稅談判真相

823大罷免黃金周，國民黨今天舉辦「挺思銘－反惡罷」團結之夜造勢活動，台北市長蔣萬安站台時說，對於台美關稅談判的部分真相...

批綠營只顧罷免忽略民生 盧秀燕嘆「當家鬧事」：連敗才能促總統重視民意

823林思銘罷免案進入黃金周倒數，藍營今天晚間5點起在新竹縣政府前舉辦大型造勢晚會「挺思銘反惡罷、拚公投，藍白齊心，新竹...

「823要7比0完封」蔣萬安赴南投挺游顥 喊話民進黨揭台美關稅真相

南投縣立委游顥罷免案進入倒數，台北市長蔣萬安今天傍晚為游顥站台，他語氣堅定表示，罷免案是民進黨對再野立委的大規模政治追殺...

藍營「五子登科」齊聚！豐原山城團結大會挺江啟臣 力保823過關

支持江啟臣．豐原山城團結大會今天請來「禿子、漢子、燕子」再度合體，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕，加上「...

中二選區罷免晚會 罷團籲三度下架顏寬恒

中二選區「拒絕貪汙罷免顏寬恒晚會」，今晚823選前黃金周末在沙鹿鹿寮福德宮聚集數百人開講，矛頭指向顏寬恒司法判刑8年部分，...

影／綠喊話823拚到底「是對縣民大侮辱」 朱立倫呼籲新竹客家鄉親團結

823大罷免黃金周，國民黨今天舉辦「挺思銘－反惡罷」團結之夜造勢活動，國民黨主席朱立倫說，全台都在看新竹縣鄉親能否發揮團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。