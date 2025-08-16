中二罷免黃金周決戰！顏寬恒掃街固盤 罷團「小英號」鎮暴車領軍遊行

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
罷團「中二解顏」下午在龍井東海藝術街，由「小英號」鎮暴車領軍在艷陽遊行。記者趙容萱／攝影
罷團「中二解顏」下午在龍井東海藝術街，由「小英號」鎮暴車領軍在艷陽遊行。記者趙容萱／攝影

第二波立委大罷免8月23日投票，中二選區藍委顏寬恒、罷免方今都把握黃金周展開活動，顏寬恒一早就連掃烏日2市場，晚上霧峰徒步掃街；罷團「中二解顏」則與民進黨聯手，早上掃烏日三民市場、下午則在龍井東海藝術街數百人頂著艷陽遊行，由「小英號」鎮暴車領軍，引人注目，晚上則有沙鹿造勢晚會。

顏寬恒今天一早由國民黨台中市議員吳瓊華和在地里長陪同，赴烏日明道花園城市場，以及烏日三民市場掃街，今晚舉辦反惡罷霧峰徒步掃街，呼籲選民投下「反對」罷免票；今晚6時從顏寬恒霧峰服務處出發，號召民眾用行動告訴執政黨「我們不同意罷免」。

罷團「中二解顏」今早9時在綠委何欣純、台中市議員張家銨、曾威、何文海、江肇國的陪同下，進烏日三民市場掃街；下午3時大肚山遊行，數百人聚集在龍井區藝術街出發，台中市議員張家銨、曾威、林德宇、江肇國及黃守達隨行，議員李天生派代表參加。

台中市全面罷免協會、中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」2.0、中六「敲羅行動」、台北第四選區罷團「港湖除銹」、台北七「剷除黑芯」、新北七「板橋大刪元」、新北八「倫刪立舒」，以及新北九「無獻清林」等罷團也到場應援。

罷團由民進黨籍前秀水鄉長梁禎祥的兒子梁伯州駕乘「小英號」鎮暴車領軍。梁伯州說明，這輛選舉戰車是1988年向國安局購買，當年作為鎮暴指揮車，前總統蔡英文也曾在2015年12月登車簽名，因此這輛選舉戰車又被稱為「小英號」鎮暴車，今年726開到花蓮作為罷免傅崐萁前導車，當時曾引起話題。

立委顏寬恒（中）今早由市議員吳瓊華（右）和在地里長陪同，赴烏日市場掃街。圖／顏寬恒辦公室提供
立委顏寬恒（中）今早由市議員吳瓊華（右）和在地里長陪同，赴烏日市場掃街。圖／顏寬恒辦公室提供
立委顏寬恒（中）今早由市議員吳瓊華（右）和在地里長陪同，赴烏日市場掃街。圖／顏寬恒辦公室提供
立委顏寬恒（中）今早由市議員吳瓊華（右）和在地里長陪同，赴烏日市場掃街。圖／顏寬恒辦公室提供

罷團「中二解顏」下午在龍井東海藝術街數百人頂著艷陽遊行。記者趙容萱／攝影
罷團「中二解顏」下午在龍井東海藝術街數百人頂著艷陽遊行。記者趙容萱／攝影
罷團「中二解顏」今早與民進黨民代到烏日三民市場掃街。記者趙容萱／攝影
罷團「中二解顏」今早與民進黨民代到烏日三民市場掃街。記者趙容萱／攝影

