韓國瑜大唱「客家本色」批罷免錯誤 籲客家鄉親大動員挺林思銘

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
立法院長韓國瑜今天替藍委林思銘站台時談到客家本色一段歌詞「是非善惡充滿人間」，指出這場是錯誤的罷免。記者黃羿馨／攝影
立法院長韓國瑜今天替藍委林思銘站台時談到客家本色一段歌詞「是非善惡充滿人間」，指出這場是錯誤的罷免。記者黃羿馨／攝影

823大罷免黃金周，國民黨今天舉辦「挺思銘－反惡罷」團結之夜造勢活動，立法院長韓國瑜站台時談到客家本色一段歌詞「是非善惡充滿人間」，指出這場是錯誤的罷免，民進黨要恢復台灣一黨獨裁，拜託客家鄉親大動員，證明團結的客家鄉親將天下無敵。

韓國瑜說與多名立委一起站台，他表示，若立委貪汙、殺人、被國家判重大惡行而被罷免，這是民眾的權利。他細數台上多位立委的政績，直說「到現在還搞不清楚為什麼要罷免」，倘若罷免成功將導致台灣民主倒退，民進黨背叛摧毀台灣民主，動用國家資源力量，買通網軍和媒體來抹黑，這30多位正派立委全被罷免，這是什麼理由？

韓國瑜在現場唱起「客家本色」，其中一段歌詞「時代在改變，社會進步，是非善惡充滿人間」讓他感動，他表示，是非善惡客家鄉親看得清楚，因為這場罷免是完全錯誤，對林思銘的罷免將恢復台灣一黨獨裁，他也拜託客家鄉親大動員，證明團結的客家鄉親將天下無敵，呼籲823出來投不同意罷免，做林思銘的後盾，代表台灣民主永不後退。

今天現場造勢場面盛大，許多支持者戴著象徵「藍白合」的淺藍色帽子，人手一面小國旗熱情揮舞，還有民眾情緒激昂高舉「罷免投不，安定新竹」旗幟，大喊：「不同意罷免」，台下支持者不時揮舞國旗呼應氣氛。

今天將有多位藍白地方首長與黨政要角到場助講，包含盧秀燕、謝國樑、韓國瑜、鍾東錦、黃國昌、高虹安、楊文科、蔣萬安，壓軸由國民黨主席朱立倫懇託，藍營力拚集結最大聲勢。

立法院長韓國瑜今天替藍委林思銘站台時，表示這場是錯誤的罷免，更是民進黨要恢復台灣一黨獨裁，拜託客家鄉親大動員，證明團結的客家鄉親將天下無敵。記者黃羿馨／攝影
立法院長韓國瑜今天替藍委林思銘站台時，表示這場是錯誤的罷免，更是民進黨要恢復台灣一黨獨裁，拜託客家鄉親大動員，證明團結的客家鄉親將天下無敵。記者黃羿馨／攝影
立法院長韓國瑜今天替藍委林思銘站台時談到客家本色一段歌詞「是非善惡充滿人間」，指出這場是錯誤的罷免。記者黃羿馨／攝影
立法院長韓國瑜今天替藍委林思銘站台時談到客家本色一段歌詞「是非善惡充滿人間」，指出這場是錯誤的罷免。記者黃羿馨／攝影

