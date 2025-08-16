韓國瑜大唱「客家本色」批罷免錯誤 籲客家鄉親大動員挺林思銘
823大罷免黃金周，國民黨今天舉辦「挺思銘－反惡罷」團結之夜造勢活動，立法院長韓國瑜站台時談到客家本色一段歌詞「是非善惡充滿人間」，指出這場是錯誤的罷免，民進黨要恢復台灣一黨獨裁，拜託客家鄉親大動員，證明團結的客家鄉親將天下無敵。
韓國瑜說與多名立委一起站台，他表示，若立委貪汙、殺人、被國家判重大惡行而被罷免，這是民眾的權利。他細數台上多位立委的政績，直說「到現在還搞不清楚為什麼要罷免」，倘若罷免成功將導致台灣民主倒退，民進黨背叛摧毀台灣民主，動用國家資源力量，買通網軍和媒體來抹黑，這30多位正派立委全被罷免，這是什麼理由？
韓國瑜在現場唱起「客家本色」，其中一段歌詞「時代在改變，社會進步，是非善惡充滿人間」讓他感動，他表示，是非善惡客家鄉親看得清楚，因為這場罷免是完全錯誤，對林思銘的罷免將恢復台灣一黨獨裁，他也拜託客家鄉親大動員，證明團結的客家鄉親將天下無敵，呼籲823出來投不同意罷免，做林思銘的後盾，代表台灣民主永不後退。
今天現場造勢場面盛大，許多支持者戴著象徵「藍白合」的淺藍色帽子，人手一面小國旗熱情揮舞，還有民眾情緒激昂高舉「罷免投不，安定新竹」旗幟，大喊：「不同意罷免」，台下支持者不時揮舞國旗呼應氣氛。
今天將有多位藍白地方首長與黨政要角到場助講，包含盧秀燕、謝國樑、韓國瑜、鍾東錦、黃國昌、高虹安、楊文科、蔣萬安，壓軸由國民黨主席朱立倫懇託，藍營力拚集結最大聲勢。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言