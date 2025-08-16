影／藍白中部合體 黃國昌：賴清德想的都是在鬥爭在野黨

民眾黨主席黃國昌今天下午前往台中市豐原山城團結大會為江啟臣宣傳反罷免造勢活動。黃國昌表示，政府現在應該做的事，是把受衝擊的產業都找來，把問題解決，這才是負責任的政府該做的事情。但很遺憾賴清德政府滿腦子只想著鬥爭在野黨。7月26日的結果出來後就應該喊停。8月23日的投票，不管是罷免案或是核能重啟，只要執政者心中有人民，不需要投票就知道正確的選擇是什麼。但是7月26日的結果出來後，民進黨還是要搞惡鬥，為了未來的子孫，台灣人民一定要戰到底．讓政府學會反省。

