影／藍白中部合體 黃國昌：賴清德想的都是在鬥爭在野黨
民眾黨主席黃國昌今天下午前往台中市豐原山城團結大會為江啟臣宣傳反罷免造勢活動。黃國昌表示，政府現在應該做的事，是把受衝擊的產業都找來，把問題解決，這才是負責任的政府該做的事情。但很遺憾賴清德政府滿腦子只想著鬥爭在野黨。7月26日的結果出來後就應該喊停。8月23日的投票，不管是罷免案或是核能重啟，只要執政者心中有人民，不需要投票就知道正確的選擇是什麼。但是7月26日的結果出來後，民進黨還是要搞惡鬥，為了未來的子孫，台灣人民一定要戰到底．讓政府學會反省。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言