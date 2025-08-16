影／漢子、禿子、燕子同台 為江啟臣宣傳反罷免
久違的探子、禿子與燕子難得同台，為江啟臣宣傳8月23日反罷免造勢活動。立法院副院長江啟臣今天在豐原舉行山城團結大會，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕，加上「善子」桃園市長張善政，共同現身為「大鼻子」江啟臣出馬助講，形成史上首次「五子登科」的場面，呼籲大家823砲戰開始了，用選票保住藍營在立法院監督執政黨的力量。
盧秀燕表示，關於核三要不要延役? 讓核三繼續運作，台中就能少燒一點碳，所有的核電停掉後，台中會火力全開。國家原有多元電力方式要繼續延續。除了對江啟臣要投下不同意罷免之外，也有同意核三延役，讓台中有乾淨好空氣。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
