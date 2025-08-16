影／漢子、禿子、燕子同台 為江啟臣宣傳反罷免

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
立法院副院長江啟臣（中）「豐原山城大團結」反惡罷宣講在台中舉行，台中市長盧秀燕（左一）、新北市長侯友宜（右一）、立法院長韓國瑜（右二）、桃園市長張善政（左二）到場力挺。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長江啟臣（中）「豐原山城大團結」反惡罷宣講在台中舉行，台中市長盧秀燕（左一）、新北市長侯友宜（右一）、立法院長韓國瑜（右二）、桃園市長張善政（左二）到場力挺。記者黃仲裕／攝影

久違的探子、禿子與燕子難得同台，為江啟臣宣傳8月23日反罷免造勢活動。立法院副院長江啟臣今天在豐原舉行山城團結大會，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕，加上「善子」桃園市長張善政，共同現身為「大鼻子」江啟臣出馬助講，形成史上首次「五子登科」的場面，呼籲大家823砲戰開始了，用選票保住藍營在立法院監督執政黨的力量。

盧秀燕表示，關於核三要不要延役? 讓核三繼續運作，台中就能少燒一點碳，所有的核電停掉後，台中會火力全開。國家原有多元電力方式要繼續延續。除了對江啟臣要投下不同意罷免之外，也有同意核三延役，讓台中有乾淨好空氣。

立法院副院長江啟臣（左二）「豐原山城大團結」反惡罷宣講在台中舉行，台中市長盧秀燕（右一）、新北市長侯友宜（右二）、立法院長韓國瑜（左一）到場力挺。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長江啟臣（左二）「豐原山城大團結」反惡罷宣講在台中舉行，台中市長盧秀燕（右一）、新北市長侯友宜（右二）、立法院長韓國瑜（左一）到場力挺。記者黃仲裕／攝影

