批綠營只顧罷免忽略民生 盧秀燕嘆「當家鬧事」：連敗才能促總統重視民意

823林思銘罷免案進入黃金周倒數，藍營今天晚間5點起在新竹縣政府前舉辦大型造勢晚會「挺思銘反惡罷、拚公投，藍白齊心，新竹團結之夜」，現場人潮擠滿，民眾揮舞旗幟、齊喊口號，情緒高昂。台中市長盧秀燕站台時痛斥，民進黨一再發動罷免，已淪為「當家鬧事」，完全忽視民生、建設與救災需求。唯有726與823連續罷免行動失敗，才能讓總統賴清德正視人民心聲。

盧秀燕與基隆市長謝國樑一起為林思銘站台，盧秀燕表示，他今天跑三個城市，就是為了台灣民主、搶救好委員，最可憐的是謝國樑市長，是全國第一個被罷免的人，去年當選市長沒兩個月，民進黨就發動罷免，搞了半年終於挺過了。結果民進黨又發動726大罷免，謝國樑也協助搶救726，但民進黨才不收手，本來王世堅告訴賴清德「總統住手吧，不要再搞罷免」，結果823又在搞林思銘。

盧秀燕批評，現在的政府不會救災、不會處理關稅，近2年都在搞罷免，「政府每天沒事幹，就在搞罷免」，不管民生、建設、救災、美國關稅危機，我們如何讓他停止？每天就在當家鬧事，她呼籲下周站出來投「我們不同意」，只有表示反對來讓他收手，讓總統回歸國政、好好治國、關心物價高漲，人民生活很辛苦。

盧秀燕說，最近颱風來菜價飆升，連蔥油餅都沒有蔥，有聽到總統談如何處理物價、菜價問題嗎？連南部、中部淹水，民眾問總統「能否叫國軍來修屋頂？」結果總統回「你們自己弄、國軍沒控」，南部有70多歲的老先生提到他爬不上去、誰能來蓋帆布時？總統竟回「你自己去爬。」連發動民進黨志工、黨工，全國各部會去幫忙都不肯。

盧秀燕指出，美國關稅問題嚴重，新竹縣有很多科技廠商，生產製造業都是從新竹到台中、彰化、雲林等受害最深，總統和院長有把心思放在此嗎？還是在搞823的罷免，我們站出來挺身而出，不只為了林思銘，是為了向總統、行政院長說「不」，不同意你只弄罷免、不顧民生，呼籲讓總統醒醒，唯有726和823連敗，才會知道人民心聲，呼籲一起來救救國家、救救總統。

謝國樑表示，這次讓民眾受夠了，罷免不是從今年才開始，去年2月就開始，只不過去年2月只有基隆選區，所以全國民眾感受不深刻，這段近1年半時間，民進黨就是要大罷免，最不公平是讓善良台灣民眾一次次經歷沒有必要且浪費公帑的選舉罷免，拜託民眾在823站出來，還給林思銘公道。

台中市長盧秀燕站台時痛斥，民進黨一再發動罷免，已淪為「當家鬧事」，完全忽視民生、建設與救災需求。記者黃羿馨／攝影 盧秀燕與基隆市長謝國樑一起為林思銘站台。記者黃羿馨／攝影

商品推薦