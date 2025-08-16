助陣羅明才 劉和然：823再用7比0打醒裝睡的民進黨政府

823投票將至，國民黨立委羅明才今天下午邀請新北市副市長劉和然參加鄉親座談會。劉和然說，726大家已經用選票24比0打民進黨政府一個耳光，但裝睡的人叫不醒、還在亂搞，823要再用7比0把民進黨政府打醒。

劉和然說，民進黨喜歡立院一黨獨大，行政院做什麼就會通過，但他們一黨獨大不是福國利民，而是圖利綠友友財團，以致在野黨怎麼疾呼，他們都聽不進去，好不容易去年在野黨立委過半後，行政院做任何事都要經過嚴格監督，所以這次大罷免目的就是要讓在野立委無法過半，好讓他們可以再次為所欲為。

劉和然說，他從老師開始，在新北39年，升格後新北建設突飛猛進，羅明才8屆為新北爭取許多預算，尤其在這次財劃法，為新北多爭取374億元。

劉和然說，新北人口是全國最多，但人均是六都最低，中央一般性補助款給新北110億，但給270萬人口的高雄189億，就是因為高雄市民進黨執政，這新爭取的財劃法374億，可以用在學校、社會福利與里長最想要的基礎建設。

劉和然也說，726他跟市長侯友宜一起在看開票，所有藍委都保下真的很開心，人民用民主機制告訴民進黨不可以亂搞，表達對國政、外交不行的賴清德不信任，更打破想當立法院長的柯建銘一個大耳光。

