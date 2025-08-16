「823要7比0完封」蔣萬安赴南投挺游顥 喊話民進黨揭台美關稅真相

南投縣立委游顥罷免案進入倒數，台北市長蔣萬安今天傍晚為游顥站台，他語氣堅定表示，罷免案是民進黨對再野立委的大規模政治追殺，823大家要用不同意罷免守護游顥，更要「7比0完封」，讓民進黨政府公開台美關稅談判的真相。

蔣萬安說，現在衝擊台灣經濟最大的是台美關稅爭議，民進黨政府卻以「保密協定」為由，拒絕公開談判內容，卻承認美方要求台灣在既有稅率外再加徵20%。蔣萬安質疑，除了關稅，是否還涉及美國農產品開放、投資承諾、軍購或匯率讓步等條件，政府至今隻字未提。

他舉泰國為例，泰國與美達成19%關稅協定後，立即公布十大讓步項目及逾1萬1千項零關稅清單，「泰國能透明公開，台灣為何做不到？民進黨到底在掩蓋什麼？」蔣萬安說，7月26日大罷免「24比0」才讓部分真相曝光，接下來8月23日，大家更要「7比0完封」，讓民進黨說出所有真相。

蔣萬安說，游顥是他看過最認真、最靈活的大塊頭，每天奔波於台北立法院與南投選區，無論是質詢、審查預算，或是回到地方爭取建設、解決服務案件，總是衝在第一線。

游顥爭取垃圾清運、排水治理、農田水利灌溉設施更新，並推動全民普發現金1萬元、長輩免巴氏量表等政策，都是南投最需要的政策，更是縣長許淑華推動建設的重要後盾。

綠營發起的大罷免不是單純針對游顥，而是民進黨對國民黨31席立委「無差別式大罷免」，目的是要沒收去年立委選舉結果，讓台灣只剩下一種聲音，「這不僅傷害民主，更是偷走選票，大家能接受嗎？」現場群眾齊聲高喊「不能！」

除罷免案外，蔣萬安也呼籲支持同日舉行的「核三延役」公投。他強調，核能發電量佔全台6%，遠高於風力與太陽能的總和，若廢除核三，勢必造成缺電與電價上漲。他批評民進黨能源政策錯誤，導致台電連年虧損，政府補貼超過3000億元仍五度漲價，「我們不能再用空汙和荷包為代價」。

台北市長蔣萬安（右二）、南投縣長許淑華（左一）力挺游顥，蔣萬安喊出823「7比0」完封，讓民進黨說出關稅談判全部真相。圖／民眾提供 國民黨戰將輪流為游顥加油打氣，支持者氣氛高漲，展現團結氣勢。圖／民眾提供

