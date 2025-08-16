快訊

藍營「五子登科」齊聚！豐原山城團結大會挺江啟臣 力保823過關

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
支持江啟臣．豐原山城團結大會今天合體「禿子、漢子、燕子」外，加上張善政、江啟臣形成五子登科場面。記者黃仲裕／攝影
支持江啟臣．豐原山城團結大會今天請來「禿子、漢子、燕子」再度合體，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕，加上「善子」桃園市長張善政，共同現身為「大鼻子」江啟臣出馬助講，形成史上首次「五子登科」的場面，呼籲大家823砲戰開始了，用選票保住藍營在立法院監督執政黨的力量。

立法院長韓國瑜表示，看到搭檔江啟臣陷在水深火熱的大罷免中，很高興看到新北市飛象過河而來的侯友宜以及台中市長盧秀燕，讓「禿子、漢子、燕子」這次合體「大鼻子」的江啟臣，加上桃園市長張善政的「善子」，可謂是五子登科的團圓場面。

侯友宜說，江啟臣是國際外交的專家，帶團赴美訪問時，一個人就可以見到十多位的美國議員，甚至立法院副院長期間，更代表接待了來自世界各國的500多位國會議員到訪，在主持院會時，更讓財政收支劃分法通過，一舉鬆綁地方政府的一般性補助款。

侯友宜並說，這是五子登科的好日子，特別要感謝台中市長盧秀燕在行政院會時，替所有地方政府發聲，強調爭預算不是爭不爭的問題，而是為民發聲，讓國家的財政依照法理編列；他同時表示，823當天大家一定要同意核三延役公投，畢竟面臨台中火力電廠一直在燒，一定要「以核養煤」。

張善政指出，民進黨在不肯面對立院少數的現實下，726大罷免投票時，桃園市和台中市一樣有3席立委面臨罷免，很高興大家挺過來了，但沒想到綠營再發動民團罷免台中另3席的立委，呼籲大家再次團結揮出全壘打，保住台中顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣這3位優秀立委。

張善政說，台中市是全國最大的工具機產業，面對4月分美國關稅及利率大刀砍來的時候，執政黨政府非但沒有在第一時間下來關心在地產業，直到前天行政院長手下來與業者座談，不只是太晚了，特別是面對南部遭到風災、雨災侵襲時，政府完全沒有惻隱之心，第一時間投入救災，更顯得政府不務正業，滿腦子只想著大罷免。

如今桃園和台中成為台灣電力的「難兄難弟」，因為桃園有世界最大的天然氣發電廠，而台中則有世界最大的燃煤火力發電廠，完全不顧在地人民的健康，立刻得到盧秀燕的回應「虐待！」因為台灣明明有核能可用但不用，政府坐視連高雄興達火力發電廠早已停機後，為了補台灣電力的不足，還偷偷燒煤啟動，這市長陳其邁都不知道。

核三 罷免 江啟臣 韓國瑜 盧秀燕 侯友宜 張善政

