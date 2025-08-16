823罷免倒數！民進黨偕竹二罷團行腳催票 王婉諭啟動7場說明會

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨竹縣黨部主委鄭朝方表示，竹縣二的罷免團體，在公民運動一路走來的艱辛與努力，都令人銘記在心，最感謝的就是努力不懈、沒有放棄的罷免志工，與所有公民朋友。圖／民進黨新竹縣黨部提供
民進黨竹縣黨部主委鄭朝方表示，竹縣二的罷免團體，在公民運動一路走來的艱辛與努力，都令人銘記在心，最感謝的就是努力不懈、沒有放棄的罷免志工，與所有公民朋友。圖／民進黨新竹縣黨部提供

823罷免林思銘投票倒數7天，民進黨新竹縣地方與罷團啟動衝刺，今天立委范雲和民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方，率竹縣黨公職、罷免林思銘公民團體，並偕同桃園隊議員彭俊豪、黃瓊慧、魏筠、張肇良，自寶山出發，沿途行腳催票。

民進黨竹縣黨部主委鄭朝方表示，竹縣二的罷免團體，在公民運動一路走來的艱辛與努力，都令人銘記在心，最感謝的就是努力不懈、沒有放棄的罷免志工，與所有公民朋友。

立委范雲指出，許多竹二選民為了更好、更光明的竹縣，紛紛站出來挑戰。林思銘卻在罷免案公辦說明會選擇缺席，在關鍵、該尊重民意的時候又不講話，被罵沒在審法案後才又藉故審法案無法出席選委會公辦說明會。范雲認為，林思銘應該公開回應選民對自己的質疑。呼籲民眾一起投同意罷免，讓更適合的人來代表新竹縣，迎向更光明更幸福的竹二。

針對缺席公辦說明會，林思銘曾發聲明表示，原希望能趕赴辯論會，兩邊兼顧，但因財委會條文審查進度緊湊且關乎全民權益，實在無法臨時抽身，深感遺憾。

罷團表示，今天下午4點將在竹東客家戲曲公園舉辦徒步活動，並由新北市議員卓冠廷、顏蔚慈前來懇託。接續在明天上午9點於竹北天后宮展開掃市場行動，由立委王義川參與；下午1點在竹筍公園舉辦街頭宣講，邀請台北市議員苗博雅；下午5點於興隆公園，以及晚間6點半在竹北夜市，則由立委張雅琳出席與民眾交流。

時代力量主席王婉諭也宣布啟動7場政策說明會，與民眾討論她心中的新竹縣願景，並分享對林思銘委員任內作為的觀察，包含外界關注的「農地超貸、數百次交通違規、佔用國有地、護航貪腐」等爭議，將逐一就「為新竹做了什麼、沒做到什麼、接下來應該做什麼」提出檢視與比較。

行程自今天下午5點起陸續登場，她表示，這場罷免並非政黨對決、亦非仇恨動員，而是一次讓選民依自身觀點，對民意代表「適任與否」作出判斷的民主實踐，呼籲8月23日將投下同意票，盼藉由罷免帶動新竹縣治理環境的翻轉。

823罷免林思銘投票倒數7天，民進黨新竹縣地方與罷團啟動衝刺。圖／民進黨新竹縣黨部提供
823罷免林思銘投票倒數7天，民進黨新竹縣地方與罷團啟動衝刺。圖／民進黨新竹縣黨部提供
今天立委范雲和民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方，率竹縣黨公職、罷免林思銘公民團體沿途行腳催票。圖／民進黨新竹縣黨部提供
今天立委范雲和民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方，率竹縣黨公職、罷免林思銘公民團體沿途行腳催票。圖／民進黨新竹縣黨部提供
時代力量主席王婉諭也宣布啟動7場政策說明會，與民眾討論她心中的新竹縣願景，並分享對林思銘委員任內作為的觀察。圖／取自王婉諭臉書
時代力量主席王婉諭也宣布啟動7場政策說明會，與民眾討論她心中的新竹縣願景，並分享對林思銘委員任內作為的觀察。圖／取自王婉諭臉書

罷免 范雲 民進黨 林思銘 王婉諭 時代力量

