影／南投挺游顥 盧秀燕批民進黨「不要輸了不甘願」

國民黨立委楊瓊瓔8月15日晚間現身台中潭子「反惡罷晚會」，上台深深三鞠躬，聲音一度哽咽。台下千餘名支持者揮舞旗幟，高喊「不同意罷免！」 楊瓊瓔基層組織綿密，連署直到最後一刻才過關，但楊陣營面對第三階段投票仍全力「撩落去」，地方觀察，罷免不僅是檢驗楊瓊瓔的基層盤，更是她與另一名藍委江啟臣角逐2026年台中市長選舉「秀肌肉」的舞台。

2025-08-16 13:11