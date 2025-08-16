快訊

普亭「1：0」！歐洲多國批美俄峰會結果…澤倫斯基團隊：如空心漢堡

南橫墜谷男子救妻小3度跳坑…引爆意外險理賠爭議 保險釋疑一次看

王嘉爾食物中毒送醫 公司緊急宣布取消粉絲簽售會

影／南投挺游顥 盧秀燕批民進黨「不要輸了不甘願」

攝影中心／ 記者黃仲裕／南投即時報導
台中市長盧秀燕（左）陪同立委游顥（右）「反惡罷」車隊在南投市進行掃街。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）陪同立委游顥（右）「反惡罷」車隊在南投市進行掃街。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天上午前往南投市，陪同國民黨立委游顥進行「反惡罷」車隊掃街。她在訪談過程數度抱抱游顥表達對對方身體健康的關心之意，游顥與盧秀燕上車時，兩人互動熱絡，上演母子情懷。游顥也數度為盧秀燕調整在宣傳車上高度。

台中市長盧秀燕表示「游顥很認真，有什麼理由罷免呢?」，盧秀燕批民進黨只因為政治鬥爭，民進黨不甘願游顥選贏，所以要將他罷免。「選舉應該要有風度，不要選輸了就不甘願」。呼籲鄉親8月23日要站出來，力挺最認真的立法委員。

台中市長盧秀燕（右）擁抱立委游顥（左）宣傳反罷免。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）擁抱立委游顥（左）宣傳反罷免。記者黃仲裕／攝影

罷免 游顥 盧秀燕

延伸閱讀

院會嗆卓榮泰！盧秀燕強調「為母則強 我不講誰來講」 助游顥挺過823

游顥受罷免壓力大就醫住院 朱立倫站台喊「全力支持」

槓上卓榮泰如「兇悍媽媽罵兒子」？ 盧秀燕聞訊反應曝光

盧秀燕爭636億補助被卓榮泰制止 國民黨：怕聽真話？

相關新聞

罷戰最前線／楊瓊瓔基層穩固 能成台中市長選戰籌碼？

國民黨立委楊瓊瓔8月15日晚間現身台中潭子「反惡罷晚會」，上台深深三鞠躬，聲音一度哽咽。台下千餘名支持者揮舞旗幟，高喊「不同意罷免！」 楊瓊瓔基層組織綿密，連署直到最後一刻才過關，但楊陣營面對第三階段投票仍全力「撩落去」，地方觀察，罷免不僅是檢驗楊瓊瓔的基層盤，更是她與另一名藍委江啟臣角逐2026年台中市長選舉「秀肌肉」的舞台。

影／南投挺游顥 盧秀燕批民進黨「不要輸了不甘願」

台中市長盧秀燕今天上午前往南投市，陪同國民黨立委游顥進行「反惡罷」車隊掃街。她在訪談過程數度抱抱游顥表達對對方身體健康的...

823選前黃金周末民進黨兵分七路 吳思瑤指他是立院敲槌的那個人

中八選區今天很熱鬧，不只罷免江啟臣「一罷擊臣」團體，今天上午齊集豐原區第一市場，展開七罷區齊步走，「支持江啟臣 豐原山城...

823罷免衝刺 綠委何欣純率隊掃市場 攤商喊：倒吃甘蔗！

第二波立委大罷免8月23日投票，綠委何欣純今把握黃金周六，率隊啟動「7區齊步走、罷免投同意」，與罷團聯手，徒步掃3區、5...

院會嗆卓榮泰！盧秀燕強調「為母則強 我不講誰來講」 助游顥挺過823

南投立委游顥罷免案進入最後倒數，台中市長盧秀燕今天陪同游顥車隊掃街拜票。盧秀燕以「媽媽護子」的姿態為游顥打氣，呼籲鄉親在...

823前最後黃金周末 楊瓊瓔、罷團志工鎖定市場掃街催票

823罷免投票倒數7天，台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔今早即率服務團隊到大雅市場掃街，高舉「反惡罷、挺瓊瓔」旗幟，沿途向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。