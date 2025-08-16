823選前黃金周末民進黨兵分七路 吳思瑤指他是立院敲槌的那個人

中八選區今天很熱鬧，不只罷免江啟臣「一罷擊臣」團體，今天上午齊集豐原區第一市場，展開七罷區齊步走，「支持江啟臣 豐原山城團結大會」今天下午3點將再度請來「禿子、漢子、燕子」大合體，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕，加上桃園市長張善政 ，共同現身為江啟臣助講。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天南下中八選區的豐原，帶頭與公民罷團聯手走進街道巷弄，全面展開選前黃金周最激烈的陸戰行動，出發前吳思瑤更指出，江啟臣就是配合藍白聯手二砍二刪總預算的元凶，甚至是敲下議事槌的那個人。

民進黨立委吳思瑤加入在地議員謝志忠、罷團領銜人及應援團，上午走入豐原最熱鬧的第一市場，面對面和民眾握手打招呼，爭取最後的同意罷免票支持，她並強調，在823選前投票前最關鍵的一個黃金周末，民進黨兵分七路分進合擊，包括我自己的五一戰隊將「會哪裡需要我們，我們就前進哪裡？」

吳思瑤說，江啟臣在中八這一區，絕對是這一次823投票中 ，7個罷區的重中之重，認為江啟臣應當可以說是國民黨重點栽培的壯世代，絕對是國民黨非常重視的一人，未來也扮演黨內重要性角色的關鍵人物，但江啟臣做為國會副議長不只沒有辦法，去導正這些民主失靈的亂象，反而成了不折不扣的幫凶。

吳思瑤並表示，這次發起大罷免行動的關鍵主因，便是人民最厭惡總預算刪減的事情上，而江啟臣就是當天主持立法院議事，主導藍白聯手二砍二刪總預算的元凶，在那一個漫長的馬拉松總預算表決的夜晚，而江啟臣就是最後敲下議事槌的那一個大會主持人。

中八罷團指出，江啟臣做為選區立委，並未善用國會副議長的能量，來嘉惠地方爭取建設，反而坐視中八的建設的跳票延宕，甚至中八成為台中人口外流嚴重的一區，所以不管做為國會副院長的角色，乃至於在地立委的表現，江啟臣顯然都難以對中八的鄉親交出一個合格的成績單。

江啟臣辦公室對此回應表示，民進黨把國會的正常監督程序，硬是扭曲成「民主失靈」，這才是真正的不民主。立法院審查總預算，本來就依憲政職責進行，藍白綠三黨都有提案、有刪減，最後都經過公開透明的表決，完全依照議事規則進行，江副院長主持會議依法行事，不存在偏頗或程序不正義的問題。

而這次會期之所以要逐案表決，就是因為民進黨自己杯葛朝野協商，才讓國會只能逐案處理。民進黨不要一邊杯葛協商、一邊做不實指控，這才是典型的「打人喊救人」。如果民進黨認為「不合民進黨意」就是議事不中立，那才是真正違反民主精神。 民進黨立委吳思瑤加入罷團及應援團，上午走入豐原最熱鬧的第一市場，面對面和民眾握手打招呼爭取支持。記者黑中亮／攝影 民進黨立委吳思瑤加入罷團及應援團，上午走入豐原最熱鬧的第一市場，面對面和民眾握手打招呼爭取支持。記者黑中亮／攝影 民進黨立委吳思瑤加入罷團及應援團，上午走入豐原最熱鬧的第一市場，面對面和民眾握手打招呼爭取支持。記者黑中亮／攝影 民進黨立委吳思瑤加入罷團及應援團，上午走入豐原最熱鬧的第一市場，面對面和民眾握手打招呼爭取支持。記者黑中亮／攝影

