823罷免衝刺 綠委何欣純率隊掃市場 攤商喊：倒吃甘蔗！
第二波立委大罷免8月23日投票，綠委何欣純今把握黃金周六，率隊啟動「7區齊步走、罷免投同意」，與罷團聯手，徒步掃3區、5市場掃街計畫，首站來到烏日三民市場徒步掃街，眾人高喊「823，罷免投同意」，也有甘蔗攤商贊聲「倒吃甘蔗」，越來越好。
民進黨集結「51戰隊」立委與中央黨部幹部火力全開，今力邀立法院黨團51戰隊幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜，與台中市議會黨團全體議員，在中2、中3、中8等3區，豐原第一市場、潭子市場、烏日三民市場、沙鹿市場及霧峰市場，與這3區罷團聯手走進菜市場向選民請託。
今天上午9時，何欣純與台中市議員張家銨、曾威、何文海、江肇國，陪同「中二解顏」發言人林宣宏等罷團志工進烏日三民市場掃街。何欣純表示，她也許願希望罷免氣氛倒吃甘蔗，歷經過726後盼公民團體和大家沒有氣餒，堅定繼續勇敢向前。
何欣純說，感謝公民為守護下一代站出來，讓全世界都看到台灣民主，823延長賽，民進黨黨公職會跟公民團體站在一起，讓台灣更好、讓台中更好，一起加油、一起努力。
