院會嗆卓榮泰！盧秀燕強調「為母則強 我不講誰來講」 助游顥挺過823

南投立委游顥罷免案進入最後倒數，台中市長盧秀燕今天陪同游顥車隊掃街拜票。盧秀燕以「媽媽護子」的姿態為游顥打氣，呼籲鄉親在8月23日投下不同意罷免票，守護「真正認真打拚為南投的好立委」。

盧秀燕說，「為母則強」就像母親心疼孩子一樣，她在行政院會中，必須為地方建設與民眾需求發聲，雖然行政院長卓榮泰未必樂意聽，但「如果我不講，誰來講？」她強調，看到游顥全力以赴服務南投，甚至忙到病倒，仍堅持歸隊，她感到特別心疼，「媽媽最擔心孩子的健康，游顥要注意身體，才能繼續為南投鄉親打拚。」

針對罷免爭議，游顥批評民進黨代理秘書長何博文與罷免團體「來南投再演一次」，無助於災後重建，只會撕裂社會。游顥呼籲何博文應把南投鄉親的心聲帶回中央，讓政府補足九年來虧欠南投的建設與資源，而不是在地方製造對立。

游顥並感謝盧秀燕「送暖」，強調雖然連日忙碌勘災、防災、立法院開會與反罷免行程，身體一度不支，但仍會堅持到底。他也再度批評罷免是不必要的政治鬥爭，並感謝各界在野力量展現團結，齊心守護南投。

盧秀燕說，「游顥是我看過最認真的立委之一」，他每天奔波南投與台北，從無怨言。這麼認真的立委，有什麼理由被罷免呢？她呼籲南投鄉親在823當天踴躍投下不同意票，「保住游顥，也保住南投最認真的立法委員」。 媽媽市長盧秀燕今天為立委游顥助陣，不捨游顥因大罷免奔波累倒住院。記者黃仲裕／攝影

