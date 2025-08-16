聽新聞
823前最後黃金周末 楊瓊瓔、罷團志工鎖定市場掃街催票
823罷免投票倒數7天，台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔今早即率服務團隊到大雅市場掃街，高舉「反惡罷、挺瓊瓔」旗幟，沿途向攤商與民眾問好拜票；民進黨立委陳培瑜與多名市議員則陪同中三罷團志工在潭子市場掃街，盼催出同意罷免票。
今天周六，大雅市場人潮滿滿，攤販叫賣聲與加油聲交織，熱鬧滾滾。楊瓊瓔一路鞠躬問候「早安、拜託支持」，與民眾握手寒暄，不少攤商放下手邊工作迎上前合照，還有人做出反惡霸手勢熱情回應。
楊瓊瓔表示，823罷免案不是因為她怠惰，而是政治惡鬥的延伸，罷免門檻降低後，只要對方有心動員，就可能影響結果，因此每一張「不同意票」都至關重要。
楊瓊瓔強調，自己每天清晨跑行程、晚上連趕好幾場社區活動，就是要凝聚支持力量，如果因為政治惡鬥讓認真做事的人被罷免，地方建設將受阻，「我不怕被檢驗，但不接受被抹黑」。
立委陳培瑜、市議員陳淑華、蕭隆澤、周永鴻等人，今早陪同中三罷團志工先在潭子火車站路口宣講，並向攤商與民眾宣傳，呼籲民眾支持大罷免，下架不適任立委楊瓊瓔。
陳培瑜說，他昨晚先到南投協助志工宣傳，今早就近到台中協助，要延續726的精神，大家團結站在一起。
