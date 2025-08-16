823投票最後倒數 新店罷團：讓羅明才聽到人民聲音

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今天到新店陪罷團掃街。圖／民進黨新北市黨部提供
民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今天到新店陪罷團掃街。圖／民進黨新北市黨部提供

823罷免投票進入最後倒數，新店罷團今天在立委蘇巧慧等人陪同下前往新店惠國市場掃街。罷團指出，希望在最後一個禮拜可以再給新店、深坑、石碇、坪林、烏來一個改變的機會；蘇巧慧則說，民進黨會跟公民團體一起努力，把恢復國家秩序、維繫憲政秩序的公民運動最後一哩路來走完。

今天罷團掃街除了蘇巧慧，包括議員陳永福、陳乃瑜，立委林月琴、張雅琳、林淑芬都到場助陣。

蘇巧慧說，非常誠懇的呼籲，823在台灣還有七個區有罷免運動，希望所有的市民朋友能夠一起站出來，在823展現人民維護憲政、守護國家的決心。

罷團表示，希望所有人能一人拉兩票、一人拉五票，在8月23號這一天能夠一起站出來為自己的家鄉來發聲，讓平常遠遠在立法院裡面的羅明才委員可以聽到人民真正的心聲。

