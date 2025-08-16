影／挺羅明才陪掃街 李四川：工程做的好要打掉沒道理

台北市副市長李四川今天陪同國民黨立委羅明才市場掃街，向新店民眾訴求反罷免。李四川表示，認識羅明才20幾年，從剛到台北縣時，包括輕軌等工程，只要需要中央補助的，羅明才都會去爭取，批無差別罷免是沒有道理，是惡質罷免。

李四川說，做工程，做不好才必須打掉是正常，但做的好也要打掉，只因為做工程不是你的人就要打掉，是沒道理的。 台北市副市長李四川（中）今天陪同國民黨立委羅明才（右）市場掃街，向新店民眾訴求反罷免。記者胡經周／攝影 台北市副市長李四川（左二）今天陪同國民黨立委羅明才（右二）市場掃街，向新店民眾訴求反罷免。記者胡經周／攝影

