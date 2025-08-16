罷免最後倒數 羅明才：讓惡罷在823畫下句點
823進入最後倒數，國民黨立委羅明才今天上午找來台北市副市長李四川陪同掃街，羅明才說，大惡罷在726已經是一個逗點，823就讓這件事成為句點。李四川也說，823要用神聖選票，告訴民進黨惡罷是不民主，沒有道理的。
羅明才表示，倒數7天，823這場戰役需要你我，拜託鄉親要守住藍天，讓新店可以陽光再現，唯有大家團結在一起，力量才可以展現。羅明才也誇讚李四川過去在新北擔任副市長期間建設有口皆碑。
李四川說，他認識羅明才已經近20幾年，從他剛到台北縣做的安坑特一號工程，還有輕軌等，都是羅明才在中央爭取補助，以前在台北縣沒有靠立委是活不下去，一定要他們到中央要錢，新店所有建設，都有羅明才的身影。
「這麼好的立委把他罷免是惡質的霸凌」，李四川說，做工程的人做不好才必須打掉，但做得好又要打掉，就是因為「做工程的人不是你的人」，呼籲鄉親用神聖的選票，告訴民進黨這一種惡霸是不民主，是不對的、是沒有道理的。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言