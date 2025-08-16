快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨立委羅明才今天上午找來台北市副市長李四川陪同掃街。記者葉德正／攝影
823進入最後倒數，國民黨立委羅明才今天上午找來台北市副市長李四川陪同掃街，羅明才說，大惡罷在726已經是一個逗點，823就讓這件事成為句點。李四川也說，823要用神聖選票，告訴民進黨惡罷是不民主，沒有道理的。

羅明才表示，倒數7天，823這場戰役需要你我，拜託鄉親要守住藍天，讓新店可以陽光再現，唯有大家團結在一起，力量才可以展現。羅明才也誇讚李四川過去在新北擔任副市長期間建設有口皆碑。

李四川說，他認識羅明才已經近20幾年，從他剛到台北縣做的安坑特一號工程，還有輕軌等，都是羅明才在中央爭取補助，以前在台北縣沒有靠立委是活不下去，一定要他們到中央要錢，新店所有建設，都有羅明才的身影。

「這麼好的立委把他罷免是惡質的霸凌」，李四川說，做工程的人做不好才必須打掉，但做得好又要打掉，就是因為「做工程的人不是你的人」，呼籲鄉親用神聖的選票，告訴民進黨這一種惡霸是不民主，是不對的、是沒有道理的。

罷免 羅明才 李四川

相關新聞

黃金周「行程滿檔」 蔣萬安扮母雞今南下新竹、南投挺反罷免

823第二波罷免案今天進入選前黃金周，台北市長蔣萬安再次扮演藍營「母雞」行程滿檔，上午結束市政行程後，下午與藍營會師...

823投票最後倒數 新店罷團：讓羅明才聽到人民聲音

823罷免投票進入最後倒數，新店罷團今天在立委蘇巧慧等人陪同下前往新店惠國市場掃街。罷團指出，希望在最後一個禮拜可以再給...

影／挺羅明才陪掃街 李四川：工程做的好要打掉沒道理

台北市副市長李四川今天陪同國民黨立委羅明才市場掃街，向新店民眾訴求反罷免。李四川表示，認識羅明才20幾年，從剛到台北縣時...

罷免最後倒數 羅明才：讓惡罷在823畫下句點

823進入最後倒數，國民黨立委羅明才今天上午找來台北市副市長李四川陪同掃街，羅明才說，大惡罷在726已經是一個逗點，82...

陪羅明才掃街 盼羅助攻2026？李四川：他不只2026幫我

823第二波罷免投票將至，新北市新店區國民黨立委羅明才今天上午找來台北市副市長李四川到建國、仁愛市場掃街，李四川被問到今...

【即時短評】民進黨勿因立委罷免案自陷同溫層迷思

7月26日首波立委罷免案全部遭選民否決，未通過，這讓民進黨尷尬萬分，既不能切割與罷免團體關係，又無戰果可收，加上對美關稅...

