罷免最後倒數 羅明才：讓惡罷在823畫下句點

823進入最後倒數，國民黨立委羅明才今天上午找來台北市副市長李四川陪同掃街，羅明才說，大惡罷在726已經是一個逗點，823就讓這件事成為句點。李四川也說，823要用神聖選票，告訴民進黨惡罷是不民主，沒有道理的。

羅明才表示，倒數7天，823這場戰役需要你我，拜託鄉親要守住藍天，讓新店可以陽光再現，唯有大家團結在一起，力量才可以展現。羅明才也誇讚李四川過去在新北擔任副市長期間建設有口皆碑。

李四川說，他認識羅明才已經近20幾年，從他剛到台北縣做的安坑特一號工程，還有輕軌等，都是羅明才在中央爭取補助，以前在台北縣沒有靠立委是活不下去，一定要他們到中央要錢，新店所有建設，都有羅明才的身影。

「這麼好的立委把他罷免是惡質的霸凌」，李四川說，做工程的人做不好才必須打掉，但做得好又要打掉，就是因為「做工程的人不是你的人」，呼籲鄉親用神聖的選票，告訴民進黨這一種惡霸是不民主，是不對的、是沒有道理的。

