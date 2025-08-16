快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

陪羅明才掃街 盼羅助攻2026？李四川：他不只2026幫我

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
台北市副市長李四川（中）今天到新店陪立委羅明才（右一）掃街。記者葉德正／攝影
台北市副市長李四川（中）今天到新店陪立委羅明才（右一）掃街。記者葉德正／攝影

823第二波罷免投票將至，新北市新店區國民黨立委羅明才今天上午找來台北市副市長李四川到建國、仁愛市場掃街，李四川被問到今天來幫羅明才，會不會希望羅2026也幫他時表示，「明才委員不只2026幫我」，他民國96年底來到當時的台北縣時羅委員就在幫忙，今天選舉不是重點，阻止823惡罷才是最大目的。

羅明才今天上午找來李四川助陣，下午也將找來另一藍營熱門新北市長人選、新北市副市長劉和然助講，加上罷團找來民進黨新北市黨部主委蘇巧慧，三名未來可能的競爭對手都在新店現身。

羅明才表示，川伯是他心目中英雄，是刻苦耐勞、很認真在做事，他們會從中央到地方不分你我，「該出手就出手、該努力就努力」。

被問到何時才會出手，李四川說，國民黨人才濟濟，年輕人相當多，讓年輕人去好好表現；對於民眾黨主席黃國昌說藍白推最強人選，李說，黃國昌願意為國家做事都是好事。

被指經常勤走新北基層，李四川說，他住在新北，每天都會在新北走動，他在新北的好朋友也相當多。

台北市副市長李四川（藍衣者）今天到新店陪立委羅明才（白衣）掃街。記者葉德正／攝影
台北市副市長李四川（藍衣者）今天到新店陪立委羅明才（白衣）掃街。記者葉德正／攝影

罷免 李四川 羅明才

延伸閱讀

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

缺席罷免公辦說明會…羅明才稱行程衝突 隨立院考察爭取安坑運動中心

罷免案公辦電視說明會羅明才本人未出席 罷團批忽視民意

黃國昌表態選新北市長 李乾龍點李四川最適合：不是先喊先贏

相關新聞

黃金周「行程滿檔」 蔣萬安扮母雞今南下新竹、南投挺反罷免

823第二波罷免案今天進入選前黃金周，台北市長蔣萬安再次扮演藍營「母雞」行程滿檔，上午結束市政行程後，下午與藍營會師...

罷免最後倒數 羅明才：讓惡罷在823畫下句點

823進入最後倒數，國民黨立委羅明才今天上午找來台北市副市長李四川陪同掃街，羅明才說，大惡罷在726已經是一個逗點，82...

陪羅明才掃街 盼羅助攻2026？李四川：他不只2026幫我

823第二波罷免投票將至，新北市新店區國民黨立委羅明才今天上午找來台北市副市長李四川到建國、仁愛市場掃街，李四川被問到今...

【即時短評】民進黨勿因立委罷免案自陷同溫層迷思

7月26日首波立委罷免案全部遭選民否決，未通過，這讓民進黨尷尬萬分，既不能切割與罷免團體關係，又無戰果可收，加上對美關稅...

王鴻薇爆料 府促政院檢討大罷免！府指王「移花接木造假」

國民黨立委王鴻薇昨質詢行政院長卓榮泰時，出示總統府給行政院的公文，主旨是檢送民眾關注重要議題，檢討罷免失敗原因，她認為總...

「草屯團結之夜」藍白同台 黃國昌、朱立倫、韓國瑜齊挺馬文君

南投縣立委馬文君罷免案23日投票，馬文君今晚舉辦「草屯團結之夜」造勢大會，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。