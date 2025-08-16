陪羅明才掃街 盼羅助攻2026？李四川：他不只2026幫我
823第二波罷免投票將至，新北市新店區國民黨立委羅明才今天上午找來台北市副市長李四川到建國、仁愛市場掃街，李四川被問到今天來幫羅明才，會不會希望羅2026也幫他時表示，「明才委員不只2026幫我」，他民國96年底來到當時的台北縣時羅委員就在幫忙，今天選舉不是重點，阻止823惡罷才是最大目的。
羅明才今天上午找來李四川助陣，下午也將找來另一藍營熱門新北市長人選、新北市副市長劉和然助講，加上罷團找來民進黨新北市黨部主委蘇巧慧，三名未來可能的競爭對手都在新店現身。
羅明才表示，川伯是他心目中英雄，是刻苦耐勞、很認真在做事，他們會從中央到地方不分你我，「該出手就出手、該努力就努力」。
被問到何時才會出手，李四川說，國民黨人才濟濟，年輕人相當多，讓年輕人去好好表現；對於民眾黨主席黃國昌說藍白推最強人選，李說，黃國昌願意為國家做事都是好事。
被指經常勤走新北基層，李四川說，他住在新北，每天都會在新北走動，他在新北的好朋友也相當多。
